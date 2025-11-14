scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार30 रुपये से कम के शेयर प्राइस वाली ये कंपनी जल्द देने जा रही है डिविडेंड! इस दिन है रिकॉर्ड डेट

30 रुपये से कम के शेयर प्राइस वाली ये कंपनी जल्द देने जा रही है डिविडेंड! इस दिन है रिकॉर्ड डेट

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 14, 2025 13:36 IST

Dividend Stock: अगर आप ऐसे डिविडेंड स्टॉक की तलाश में है जिसका शेयर प्राइस 30 रुपये से कम है तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल (इंडिया) लिमिटेड (Bhatia Communications & Retail (India) Ltd) ने Q2 रिजल्ट के साथ-साथ निवेशकों के लिए अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 

इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की भी घोषणा कर दी है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 1:26 बजे तक बीएसई पर 0.35% या 0.09 रुपये गिरकर 25.89 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Bhatia Communications Dividend

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो निवेशकों को हर शेयर पर 0.01 रुपये का डिविडेंड देगी। 

Bhatia Communications Dividend Record Date

कंपनी ने तय डिविडेडं के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में 21 नवंबर 2025 का दिन तय किया है। 

Bhatia Communications Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त, जुलाई और फरवरी 2025 में भी 0.01 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले भी कंपनी ने नवंबर 2024 में 0.01 रुपये का ही डिविडेंड दिया था।

कंपनी के बारे में

Bhatia Communications & Retail (India) Ltd एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से कम्युनिकेशंस और रिटेल सेक्टर में काम करती है। यह कंपनी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और टेलीकॉम उपकरणों का आयात, वितरण और बिक्री करती है। 

इसके साथ ही, कंपनी रिटेलिंग के क्षेत्र में भी एक्टिव है, जहां यह ग्राहकों को विभिन्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और गैजेट्स उपलब्ध कराती है।

Bhatia Communications की मुख्य विशेषता इसके बड़े नेटवर्क और मजबूत सप्लाई चैन हैं। कंपनी का फोकस ग्राहकों को लेटेस्ट और अपडेटेड तकनीक वाले प्रोडक्ट प्रदान करना है, जिससे ग्राहक की जरूरतें पूरी हो सकें।

इसके अलावा, Bhatia Communications विभिन्न ब्रांड्स के साथ साझेदारी करती है ताकि उत्पादों की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कंपनी का लक्ष्य बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 14, 2025