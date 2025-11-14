आरडीबी इंफ्रा के Q2 रिजल्ट और वारंट कन्वर्जन ने बढ़ाई हलचल, शेयर में 1.5% की तेजी
कंपनी ने 13 नवंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे और वारंट कन्वर्जन के बारे में जानराकी दी है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।
बीते गुरुवार को कंपनी द्वारा जारी किए गए दो बड़े अपडेट के बाद आज आरडीबी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड (RDB Infrastructure And Power Ltd) के शेयर में 1.5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। दोपहर 12:30 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 1.40% या 0.65 रुपये चढ़कर 47.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
कंपनी ने दी 2 बड़ी जानकारी
कंपनी ने 13 नवंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे और वारंट कन्वर्जन के बारे में जानराकी दी है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।
RDB Infrastructure Q2 FY26 Results
कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में परिचालन से राजस्व ₹18.49 करोड़ रहा जो पिछली तिमाही (Q1 FY26) के ₹67.55 करोड़ से कम है।
तिमाही आधार पर भले ही गिरावट देखने को मिली है, लेकिन H1 FY26 में कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 36% बढ़कर ₹86.05 करोड़ हो गया जो पिछले साल इसी अवधि में ₹63.18 करोड़ था।
EBITDA Q2 FY26 में लगभग ₹4.87 करोड़ और मार्जिन करीब 26.3% बना रहा।
कंपनी का नेट प्रॉफिट Q2 FY26 में बढ़कर ₹3.04 करोड़ हो गया, जो Q2 FY25 के ₹1.70 करोड़ की तुलना में लगभग 79% अधिक है।
नेट प्रॉफिट मार्जिन भी सुधारकर 16.5% पहुंच गया। वहीं EPS Q2 FY26 में ₹0.16 रहा, जो पिछले वर्ष के ₹0.10 से दोगुना है।
कंपनी ने वारेंट को इक्विटी में बदला
Q2 रिजल्ट के बाद साथ-साथ कंपनी ने यह भी बताया कि कुल 6,86,25,000 वारंट्स में से 10,00,000 (10 लाख) वारंट्स को इक्विटी शेयरों में बदलकर Non-Promoters Category को आवंटित कर दिया गया है। ये शेयर प्रिफरेंशियल बेसिस पर दिए गए हैं।
वारंट्स को शेयर में बदलने के लिए निवेशक अमी जैस्मीन शाह ने बकाया राशि ₹3,03,75,000 (3 करोड़ 3 लाख 75 हजार रुपये) जमा कर दी है। यह राशि प्रति वारंट ₹40.5 के हिसाब से 75% भुगतान है।
इस वारंट-टू-शेयर कन्वर्जन और शेयर आवंटन के बाद कंपनी की इश्यूड और पेड-अप कैपिटल बढ़कर ₹20,38,84,000 हो गई है। अब कंपनी के पास कुल 20,38,84,000 इक्विटी शेयर हैं, जिनका फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है।