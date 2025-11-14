स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर देने वाली इस कंपनी की Q2 में जोरदार हुई सेल्स! शेयर प्राइस अभी भी ₹15 से कम

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारस्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर देने वाली इस कंपनी की Q2 में जोरदार हुई सेल्स! शेयर प्राइस अभी भी ₹15 से कम

कंपनी ने 13 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद सितंबर तिमाही (Q2FY26) के नतीजों को जारी करते हुए बताया कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 88.33% गिरकर ₹1.42 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹12.17 करोड़ था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 14, 2025 11:55 IST

Lorenzini Apparels Q2 Results: गारमेंट/अपैरल सेक्टर की कंपनी, लोरेंजिनी अपैरल्स लिमिटेड (Lorenzini Apparels Ltd) का शेयर एनएसई पर 1.20% या 0.12 रुपये गिरकर 9.88 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.20% या 0.02 रुपये बढ़कर 10.01 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

कंपनी ने 13 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद सितंबर तिमाही (Q2FY26) के नतीजों को जारी करते हुए बताया कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 88.33% गिरकर ₹1.42 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹12.17 करोड़ था।

वहीं, कंपनी की सेल्स 30.80% बढ़कर ₹17.07 करोड़ हो गई, जो पिछले साल ₹13.05 करोड़ थी। हालांकि बिक्री बढ़ी है, लेकिन बढ़ती लागत और कमजोर ऑपरेटिंग मार्जिन के कारण कंपनी के लाभ पर बड़ा असर पड़ा है।

OPM 13.79% से घटकर 4.45% पर आ गया, जिससे कुल मुनाफे पर दबाव बढ़ा। PBDT ₹16.49 करोड़ से घटकर ₹2.24 करोड़ और PBT ₹15.97 करोड़ से गिरकर ₹1.86 करोड़ रह गया। 

एक बार बोनस और एक बार हुआ है स्टॉक स्प्लिट

बीएसई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अभी तक मार्च 2024 में एक बार 6:11 के रेश्यो में बोनस दिया था। इसका मतलब कंपनी ने हर 11 शेयर के बदले 6 इक्विटी शेयर फ्री में दिया था।

वहीं मार्च 2024 में ही कंपनी ने 1:10 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। इसक मतलब कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ा था।

Lorenzini Apparels के बारे में

यह एक रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी है। कंपनी पुरुषों और महिलाओं के लिए फॉर्मल, सेमी-फॉर्मल और कैज़ुअल वियर का निर्माण, डिजाइन और मार्केटिंग करती है। कंपनी खुद प्रोडक्शन के साथ-साथ आउटसोर्सिंग यानी थर्ड-पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर भी काम करती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
