5 साल में 1100% से ज्यादा चढ़ा आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का शेयर! अब दी ये बड़ी जानकारी

Rathi Steel Share: आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (Rathi Steel & Power Ltd) का स्टॉक आज निवेशकों की नजर है। दरअसल बीते गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में खराब AQI के कारण जो पलांट बंद करना पड़ा था अब उसे फिर से शुरू कर दिया गया है।

फिलहाल कंपनी का शेयर सुबह 11:13 बजे तक बीएसई पर 0.59% या 0.16 रुपये गिरकर 26.94 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में कहा कि नेशनल कैपिटल रीजन और आसपास के क्षेत्रों के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने 12 नवंबर को अपने आदेश में कंपनी को गाजियाबाद स्थित अपने स्टील मेल्टिंग शॉप में कमर्शियल ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है।

यह यूनिट गाजियाबाद के C-4, South of G.T. Road, Industrial Area,में है और यह एम.एस. (माइल्ड स्टील) और एस.एस. (स्टेनलेस स्टील) बिलेट्स बनाने के लिए स्थापित की गई थी।

5 साल में 1100% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 साल में 42 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

लेकिन अगर पिछले 5 साल में देखें तो इस दौरान कंपनी का शेयर 1180% चढ़ा है।

Rathi Steel & Power के बारे में

कंपनी मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र में उपयोग होने वाले स्टील प्रोडक्ट जैसे स्टेनलेस स्टील बिलेट्स, वायर रॉड्स, ब्राइट बार्स, एम.एस. टीएमटी बार्स और वायर्स का प्रोडक्शन करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और आधुनिक निर्माण जरूरतों के अनुसार तैयार करती है।