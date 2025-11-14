scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार5 साल में 1100% से ज्यादा चढ़ा आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का शेयर! अब दी ये बड़ी जानकारी

5 साल में 1100% से ज्यादा चढ़ा आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का शेयर! अब दी ये बड़ी जानकारी

बीते गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में खराब AQI के कारण जो पलांट बंद करना पड़ा था अब उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। 

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 14, 2025 11:18 IST

आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (Rathi Steel & Power Ltd) का स्टॉक आज निवेशकों की नजर है। दरअसल बीते गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में खराब AQI के कारण जो पलांट बंद करना पड़ा था अब उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। 

फिलहाल कंपनी का शेयर सुबह 11:13 बजे तक बीएसई पर 0.59% या 0.16 रुपये गिरकर 26.94 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में कहा कि नेशनल कैपिटल रीजन और आसपास के क्षेत्रों के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने 12 नवंबर को अपने आदेश में कंपनी को गाजियाबाद स्थित अपने स्टील मेल्टिंग शॉप में कमर्शियल ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है।

यह यूनिट गाजियाबाद के C-4, South of G.T. Road, Industrial Area,में है और यह एम.एस. (माइल्ड स्टील) और एस.एस. (स्टेनलेस स्टील) बिलेट्स बनाने के लिए स्थापित की गई थी।

5 साल में 1100% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 साल में 42 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

लेकिन अगर पिछले 5 साल में देखें तो इस दौरान कंपनी का शेयर 1180% चढ़ा है।

Rathi Steel & Power के बारे में 

कंपनी मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र में उपयोग होने वाले स्टील प्रोडक्ट जैसे स्टेनलेस स्टील बिलेट्स, वायर रॉड्स, ब्राइट बार्स, एम.एस. टीएमटी बार्स और वायर्स का प्रोडक्शन करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और आधुनिक निर्माण जरूरतों के अनुसार तैयार करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
