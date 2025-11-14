Q2 FY26 में 18% बढ़ा प्रॉफिट! हाल ही में अकासा एयर से मिला है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट - आपके पास में है ये पेनी स्टॉक?

Stock on Radar: एनएसई पर लिस्ट 1,358.78 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली बीपीओ सेक्टर की कंपनी, वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस लिमिटेड (One Point One Solutions Limited) का शेयर आज हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल बीते गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने सितंबर तिमाही (Q2FY26) के नतीजे जारी किए।

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:30 बजे तक 0.37% या 0.19 रुपये चढ़कर 51.68 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

One Point One Solutions Q2 FY26 Results

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू YoY आधार पर 13.44% बढ़कर ₹709 करोड़ रहा जो एक साल पहले ₹625 करोड़ था।

वहीं Q2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट YoY 17.86% बढ़कर ₹99 करोड़ रहा जो एक साल पहले ₹84 करोड़ था। EBITDA की बात करें तो यह YoY 16.67% बढ़कर ₹217 करोड़ रहा जो एक साल पहले ₹186 करोड़ था।

हाल ही में अकासा एयर से मिला था बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस ने हाल ही में अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था की अकासा एयर (Akasa Air) ने ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए One Point One Solutions के साथ पार्टनरशिप की है।

इस साझेदारी के तहत वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस एक एडवांस ओम्नीचैनल CCaaS (Contact Center as a Service) सॉल्यूशन लागू कर रही है, जिससे ग्राहक सेवा और ऑपरेशनल क्षमता में सुधार होगा।

इस सहयोग का मकसद है कि अकासा एयर अपने ग्राहकों से जुड़ने के तरीकों को और बेहतर और तेज बनाए। नई तकनीक की मदद से कंपनी अलग-अलग कम्युनिकेशन चैनलों- जैसे वॉइस, ईमेल और अन्य माध्यमों पर आने वाले ग्राहक सवालों और शिकायतों को एक ही प्लेटफॉर्म से संभाल सकेगी। इससे जवाब देने की गति और सेवा की क्वालिटी दोनों में सुधार होगा।

यह प्लेटफॉर्म अकासा एयर के मौजूदा डेटा सिस्टम से भी जुड़ा होगा, जिससे कस्टमर सर्विस टीम को रियल-टाइम जानकारी मिलेगी और वे यात्रियों की मदद और तेजी व सटीकता से कर सकेंगे।

कंपनी ने एनएसई फाइलिंग में बताया कि ओम्नीचैनल सॉल्यूशन का रोलआउट आने वाले कुछ हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा। इसमें एक एडवांस्ड एनालिटिक्स डैशबोर्ड भी शामिल होगा, जो डिफ्लेक्शन, इंटेंट एक्यूरेसी और ग्राहक संतुष्टि जैसे महत्वपूर्ण मेट्रिक्स को ट्रैक करेगा।

One Point One Solutions के बारे में

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो एक ऐसी कंपनी है जो एक ही जगह पर BPO, KPO, आईटी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन, और एनालिटिक्स जैसी पूरी सर्विस देती है। पिछले लगभग 20 साल में कंपनी ने तकनीक, अकाउंटिंग, स्किल डेवलपमेंट और डेटा एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है।