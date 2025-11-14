MRF Q2FY26 Results: टायर बनाने वाली कंपनी का सितंबर तिमाही में 12% बढ़ा प्रॉफिट! डिविडेंड का भी ऐलान

MRF Q2FY26 Results: टायर बनाने वाली दिग्गज कंपनी एमआरएफ लिमिटेड (MRF Ltd) ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी ने मजबूत मुनाफा दिखाया है।

साल-दर-साल आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 12% बढ़कर 526 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 471 करोड़ रुपये था।

कंपनी की ऑपरेटिंग आय भी बढ़ी। तिमाही में रेवेन्यू 7,379 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 6,881 करोड़ रुपये था। कुल आय बढ़कर 7,487 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 6,994 करोड़ रुपये थी।

EBITDA बढ़कर 1,234 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 1,125 करोड़ रुपये था। मार्जिन मामूली बढ़त के साथ 16.7% रहा, जो पिछले साल 16.4% था। हालांकि खर्चे भी 7% बढ़कर 6,788 करोड़ रुपये हो गए, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 6,363 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही का ईपीएस 1,239 रुपये रहा, जो पिछले साल के 1,110 रुपये से ज्यादा है।

MRF Dividend

सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ-साथ कंपनी ने 30% का अंतरिम डिविडेंड देने की भी घोषणा की है। कंपनी अपने शेयरधारकों को 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड देगी।

MRF Dividend Record Date

कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए शुक्रवार 21 नवंबर का दिन तय किया है।

MRF Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 5 दिसंबर को या 5 दिसंबर के बाद करेगी।

MRF Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार जुलाई 2025 में 229 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2025 और नवंबर 2024 में 3-3 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2024 में 194 रुपये का डिविडेंड दिया था।

MRF Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.58% या 924.15 रुपये गिरकर 157450 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.55% या 865 रुपये गिरकर 1,57,450 रुपये पर बंद हुआ।