इस हफ्ते OTT पर बड़ी रिलीजों की बौछार, Jolly LLB 3 से Jurassic World तक धमाका

OTT Releases this Week: यह हफ्ता ओटीटी दर्शकों के लिए काफी मजेदार साबित होने वाला है। एक साथ कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज स्ट्रीम हो रही हैं, जिनमें Jolly LLB 3, Nishaanchi, Dude और Jurassic World: Rebirth शामिल हैं। चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन सी फिल्में या फिर वेब सीरीज रिलीज हुई है।

Nishaanchi (Amazon Prime Video)

यह कहानी दो जुड़वां भाइयों बबलू और डबलू की है, जिनकी लाइफ एक गड़बड़ हुई चोरी और पिता के पुराने झगड़ों की वजह से उलझ जाती है। बबलू बदले की राह पकड़ता है, जबकि डबलू इससे दूर रहना चाहता है। रिंका के साथ उनके लव ट्रैक के कारण हालात और बिगड़ते हैं। फिल्म में आयशा ठाकरे, वेदिका पिंटो और मोहम्मद जीशान अय्यूब नजर आते हैं।

Jolly LLB 3 (Netflix)

नेटफ्लिक्स पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की Jolly LLB 3 आ चुकी है। इस बार भी कोर्टरूम ड्रामा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है। जॉली मिश्रा और जॉली त्यागी एक भ्रष्ट बिल्डर के खिलाफ मजबूरी में टीम बनाते हैं, जो एक किसान की मौत और उसकी बहू के दर्दनाक अंत की वजह बनता है।

Dude (Netflix)

तमिल ड्रामा पसंद करने वालों के लिए नेटफ्लिक्स पर प्रदीप रंगनाथन की Dude रिलीज हुई है। कहानी अगन और कुरल की दोस्ती और फिर उनके बीच पनपी मोहब्बत पर आधारित है। अगन के ब्रेकअप के बाद शुरू हुई ये जर्नी उसे समझाती है कि ‘ड्यूड’ बनने से ज्यादा जरूरी खुद को समझना है।

Delhi Crime Season 3 (Netflix)

नेटफ्लिक्स पर ही Delhi Crime Season 3 भी आ गया है। शेफाली शाह एक बार फिर डीसीपी वार्तिका के रूप में लौटती हैं, जो एक छोड़े हुए बच्चे की जांच में समाज के अंधेरे सच तक पहुंचती हैं। इस बार हूमा कुरैशी एक बड़ी भूमिका में दिखेंगी।

Inspection Bungalow (Z5)

जी 5 पर Inspection Bungalow हल्के-फुल्के डर और कॉमेडी के साथ आता है। नए थाने का ठिकाना ढूंढते-ढूंढते सब-इंस्पेक्टर विष्णु एक भूतिया सरकारी इमारत चुन लेता है, जहां उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं।

Jurassic World: Rebirth (JioHotstar)

गैरेथ एडवर्ड्स की इस फिल्म में स्कारलेट जोहानसन की टीम खतरनाक डायनासोर से डीएनए निकालने का मिशन लेती है।