BSNL का सिम कार्ड ऑनलाइन ऐसे करें ऑर्डर! आपके डोरस्टेप पर ही हो जाएगा KYC - जानिए पूरी प्रोसेस

BSNL Sim Card Online: अगर आप कोई ऐसा सिम कार्ड अपने पास रखने का सोच रहे हैं जिसका रिचार्ज प्लान सस्ता है तो आज के वक्त में आपके पास सिर्फ भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) का ही ऑप्शन है। अगर आपके क्षेत्र में BSNL का नेटवर्क आता है तो आपके लिए बीएसएनएल का सिम फायदेमंद साबित हो सकता है।

आजकल लगभग ज्यादातर चीजे आप ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हैं, ऐसे में BSNL का सिम कार्ड भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और KYC प्रक्रिया को अपने घर पर करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं आपको BSNL का सिम ऑनलाइन कैसे ऑर्डर कर सकते हैं?

ऐसे ऑर्डर करें सिम कार्ड

सबसे पहले बीएसएनएल की वेबसाइट पर जाकर नाम, पता और मोबाइल नंबर भरें।

इसके बाद आप अपनी पसंद का प्लान चुनें।

बुकिंग के बाद कन्फर्मेशन मैसेज आएगा।

डिलीवरी के समय आधार या किसी आईडी प्रूफ से KYC पूरी करें।

कुछ घंटों में ही सिम एक्टिव हो जाएगा।

ऑनलाइन सिम कार्ड मंगवाने का क्या फायदा?

इस सर्विस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्राहकों को न तो लंबी लाइन में लगना होगा और न ही बार-बार स्टोर जाना पड़ेगा। बीएसएनएल प्रीपेड और पोस्टपेड- दोनों तरह के प्लान देता है, जो आम तौर पर किफायती डेटा और कॉलिंग पैक्स के लिए जाने जाते हैं। कंपनी का 4G सिम अब ज्यादातर शहरों में मिल रहा है और कई मौकों पर प्रमोशनल ऑफर के तहत फ्री सिम भी दिया जाता है।

बीएसएनएल का कहना है कि सिम को घर तक पहुंचाकर वह खासतौर पर उन लोगों को राहत देना चाहता है जो ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में रहते हैं और स्टोर तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। कंपनी के मुताबिक, यह सर्विस कनेक्टिविटी को बिना झंझट और तेज बनाने की दिशा में एक और कदम है।