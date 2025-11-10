scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीये क्या! एयरटेल ने चुपचाप हटा दिया ये रिचार्ज प्लान - लाखों यूजर्स पर पड़ेगा असर, अब ज्यादा रुपये होंगे खर्च

ये क्या! एयरटेल ने चुपचाप हटा दिया ये रिचार्ज प्लान - लाखों यूजर्स पर पड़ेगा असर, अब ज्यादा रुपये होंगे खर्च

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 10, 2025 15:20 IST

Airtel Prepaid Recharge Plan: अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। भारती एयरटेल ने चुपचाप अपना ₹189 वॉयस-ओनली प्रीपेड प्लान बंद कर दिया है।

यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण था जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं थी और उन्हें सिर्फ कॉलिंग से मतलब था। यह प्लान खासतौर पर सीनियर सिटिजन, ग्रामीण यूजर्स और सेकेंडरी सिम यूजर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन था। इसके हटने के बाद अब ऐसे ग्राहकों को कम से कम ₹199 खर्च करने होंगे, भले ही उन्हें डेटा की जरूरत न हो।

एयरटेल ने ऐसा क्यों किया?

टेलिकॉम उद्योग के विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत में चल रहे डेटा-फोकस्ड टैरिफ शिफ्ट का हिस्सा है। पिछले कुछ साल में सभी ऑपरेटर धीरे-धीरे केवल-वॉयस प्लान्स को बंद कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को डेटा-पैक की ओर धकेला जा सके। स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़ने और ऑनलाइन सेवाओं की मांग में तेजी के कारण कंपनियां अब पारंपरिक कॉलिंग मॉडल से दूर जा रही हैं। हालांकि, इस बदलाव से कम-इनकम वाले ग्राहकों के लिए सस्ता विकल्प और सीमित होता जा रहा है।

अब न्यूनतम कितने रुपये का करवाना होगा रिचार्ज?

₹189 प्लान हटने के बाद एयरटेल का बेसिक प्रीपेड पैक अब ₹199 से शुरू होता है। नए ₹199 प्लान 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, प्रतिदिन 100 SMS और पूरे महीने के लिए 2GB डेटा मिलता है। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद यूजर्स को ₹0.50 प्रति MB का शुल्क देना होगा।

एयरटेल ने इस रिचार्ज प्लान में फ्री Hello Tunes और Perplexity Pro AI टूल की 12 महीने की सब्सक्रिप्शन का लाभ भी दिया है।हालांकि, वॉयस-ओनली यूजर्स के लिए ये अतिरिक्त फायदे सीमित उपयोगिता वाले माने जा रहे हैं।

ग्राहकों के नजरिए से यह कदम अच्छा नहीं माना जा रहा है। छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों के लाखों यूजर्स अब भी फीचर फोन या बेसिक स्मार्टफोन पर न्यूनतम इंटरनेट उपयोग करते हैं। उनके लिए वॉयस-ओनली प्लान अच्छा था लेकिन उसे अब खत्म कर दिया गया है। 

