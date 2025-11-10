scorecardresearch
15% दौड़ा ₹60 से कम वाला ये 'छोटू' शेयर! इस वजह से आई तेजी - आपके पोर्टफोलियो में है ये टेक्सटाइल स्टॉक?

Gaurav Kumar
UPDATED: Nov 10, 2025 12:14 IST

Textile Stock: टेक्सटाइल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड (Vishal Fabrics Ltd) के शेयरों में 15% की तगड़ी रैली देखने को मिली है।

बीएसई पर आज कंपनी का शेयर 27.48 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इट्रांडे हाई 31.90 रुपये को टच कर लिया है।हालांकि खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12 बजे तक 9.91% या 2.70 रुपये चढ़कर 29.94 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

स्टॉक में क्यों आई तेजी?

हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण शेयर में आज यह तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सुबह 11:46 बजे तक कंपनी के 5,42,932 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

इस दिन आएगा Q2 रिजल्ट 

कंपनी ने हाल ही में अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग आगामी 13 नवंबर को होगी जिसमें सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय रिजल्ट को जारी किया जाएगा।

Vishal Fabrics Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 8 प्रतिशत टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 46 प्रतिशत चढ़ा है।

Vishal Fabrics के बारे में

विशाल फैब्रिक्स मुख्य रूप से डेनिम फैब्रिक और अन्य वस्त्रों के प्रोडक्श में लगी हुई है। कंपनी कोलकाता स्थित Chiripal Group का हिस्सा है, जो भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक स्थापित नाम माना जाता है।

कंपनी स्पिनिंग से लेकर प्रोसेसिंग और फिनिशिंग तक एंड-टू-एंड टेक्सटाइल सॉल्यूशंस प्रदान करती है। कंपनी के पास आधुनिक तकनीक वाला मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और यह घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी उपस्थिति दर्ज कराती है।

कंपनी के पास डेनिम सेगमेंट में मजबूत पकड़ है और कंपनी विभिन्न GSM और डिजाइनों में डेनिम फैब्रिक बनाती है, जिसका उपयोग जींस, जैकेट और अन्य फैशन परिधानों में होता है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
