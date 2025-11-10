Trent Share Price: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच, Zudio और Westside जैसी फैशन रिटेल चेन को चलाने वाली पेरेंट कंपनी ट्रेंट लिमिटेंड (Trent Ltd) के शेयर ने आज अपना 52 Week Low बनाया है।

स्टॉक आज 7 प्रतिशत गिरकर अपने एक साल के निचले स्तर 4,298 रुपये को टच किया है। फिलहाल सुबह 11:45 बजे तक टाटा ग्रुप के इस कंपनी का शेयर 6.60% या 305.15 रुपये गिरकर 4319.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.68% या 309.30 रुपये गिरकर 4,318 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Q2 रिजल्ट

कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 26.5% बढ़ा और ऑपरेटिंग EBITDA में 14% की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, हाई डेप्रिसिएशन खर्च की वजह से कंपनी का शुद्ध लाभ (PAT) गिर गया।

कंपनी ने कहा कि इस तिमाही में ग्राहकों की खरीदारी का रुझान कमजोर रहा, जिसका असर बिक्री पर पड़ा। स्लो रेवेन्यू ग्रोथ और कमजोर कंज्यूमर सेंटिमेंट की वजह से शेयर पर दबाव दिखाई दिया।

ट्रेंट पर ब्रोकरेज की राय और टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज फर्म Citi ने ट्रेंट के शेयर पर अपना रुख बदलते हुए ‘Sell’ रेटिंग दी और टारगेट प्राइस घटाकर ₹4,350 कर दिया। सिटी ने कहा कि कमजोर खपत रुझान, बढ़ते कंपीटिशन और छोटे शहरों में आक्रामक विस्तार से ट्रेंट की ग्रोथ रेट मीडियम पर रहने की संभावना है।

ब्रोकरेज Goldman Sachs ने ‘Neutral’ रेटिंग बरकरार रखी लेकिन टारगेट प्राइस को घटाकर ₹4,920 किया। बैंक ने कहा कि ऑपरेटिंग EBIT में 9% सालाना वृद्धि उम्मीद से कम रही। हालांकि, ब्रोकरेज ने कहा कि ऑटोमेशन निवेशों से प्रॉफिटबैलिटी पर दबाव सीमित रहा, पर चौथी तिमाही तक इसका असर खत्म हो सकता है।

Jefferies ने ‘Hold’ रेटिंग और ₹5,000 का टारगेट प्राइस रखा। ब्रोकरेज ने बताया कि कंपनी ने तिमाही में 19 नए वेस्टसाइड और 44 ज़ूडियो स्टोर खोले, जबकि कुछ बंद भी किए। इसके बावजूद, राजस्व वृद्धि 17% पर आकर मल्टी-क्वार्टर लो पर पहुंच गई।