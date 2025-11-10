scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारQIP और FCCB के जरिए फंड जुटाएगी ये स्मॉल कैप कंपनी - फोकस में शेयर, Details

QIP और FCCB के जरिए फंड जुटाएगी ये स्मॉल कैप कंपनी - फोकस में शेयर, Details

1,227.71 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर आज रडार पर है। दरअसल हाल ही में कंपनी ने अपने शेयरधारकों को दो बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक आज फोकस में है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 10, 2025 10:25 IST

Small Cap Stock: 1,227.71 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) का शेयर आज रडार पर है। दरअसल हाल ही में कंपनी ने अपने शेयरधारकों को दो बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक आज फोकस में है। 

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:18 बजे तक बीएसई पर 0.84% या 0.43 रुपये गिरकर 50.94 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.18% या 0.09 रुपये गिरकर  51.06 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

कंपनी ने दी 2 बड़ी जानकारी

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि MIC Electronics Limited की अतिरिक्त आम बैठक (Extra-Ordinary General Meeting – EGM) सोमवार, 1 दिसंबर 2025 को सुबह 11:45 बजे (IST) होगी जिसमें:

  1. कंपनी के लिए ₹250 करोड़ तक फंड जुटाने के उद्देश्य से, Qualified Institutional Buyers को Qualified Institutions Placement (QIP) के माध्यम से एक या एक से अधिक चरणों में शेयर/सिक्योरिटीज जारी करने और आवंटित करने का प्रस्ताव है।
     
  2. प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर, कुल USD 15 मिलियन तक की Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) एक या एक से अधिक चरणों में जारी करके फंड जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा और मंजूरी दी जाएगा।

MIC Electronics Q2 FY26 Results

कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2 FY26) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी की बिक्री ₹37.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही (सितंबर 2024) में ₹27.46 करोड़ थी। यानी बिक्री में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी की कुल इनकम ₹38.42 करोड़ रही, जो कि जून 2025 में ₹11.75 करोड़ थी। इसमें भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। कंपनी ने इस तिमाही में ₹2.17 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि पिछली तिमाही (जून 2025) में मुनाफा ₹1.67 करोड़ था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 10, 2025