Penny Stock: बीते शनिवार को रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप इंफ्रा कंपनी, आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड (RDB Infrastructure And Power Ltd) ने अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद आज कंपनी का शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है।

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:31 बजे तक 0.11% या 0.06 रुपये चढ़कर 53.12 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस शेयर ने निवेशकों को मात्र दो साल में ही 780 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

कंपनी ने दी ये बड़ी जानकारी

अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसने Stargen Power Private Limited के साथ 22 सितंबर 2025 को किए गए समझौता ज्ञापन (MOU) में संशोधन करने के लिए 08 नवंबर 2025 को एक Addendum to MOU पर साइन किया है। यह बदलाव नागपुर, महाराष्ट्र के पास 5 स्थानों पर विकसित होने वाले 52 MW (AC) / 65 MW (DC) सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया है।

Addendum के अनुसार, EPC कॉन्ट्रैक्ट मूल्य को ₹225 करोड़ से बढ़ाकर ₹276 करोड़ कर दिया गया है। सभी साइट्स के कमीशनिंग के 1 साल के अंदर, और जरूरत पड़ने पर दोनों पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

2 साल में 780% से ज्यादा का रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर बीते 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर लगभग सपाट रहा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 782 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1417 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 4017 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

RDB Infrastructure के बारे में

RDB Infrastructure and Power Ltd एक भारतीय कंपनी है जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर में काम करती है। कंपनी मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन, सिविल निर्माण, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। इसका उद्देश्य स्थायी और कुशल ऊर्जा समाधान प्रदान करना है, साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना भी है।