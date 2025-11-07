Paytm Checkin: डिजिटल पेमेंट की दिग्गज कंपनी Paytm ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित ट्रैवल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम 'Paytm Checkin' है। यह ऐप यूजर्स को फ्लाइट, ट्रेन, बस और मेट्रो नेटवर्क पर उनकी सभी बुकिंग्स को ऑर्गनाइज करने में मदद करेगा।

कंपनी ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब वह रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर दांव लगा रही है।

AI कैसे बनाएगा ट्रैवल बुकिंग को आसान?

Paytm Checkin की सबसे बड़ी खासियत इसका इन-ऐप AI असिस्टेंट है। यह असिस्टेंट, चैट या बातचीत वाले इंटरफेस के जरिए यूजर्स को ट्रैवल ब्राउज और बुक करने में मदद करता है।

कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि लोगों को Paytm Checkin के साथ ट्रैवल प्लान बनाना आसान और इंटरैक्टिव हो जाएगा। ऐप में AI असिस्टेंट आपके सवालों को समझकर आपको सरल बातचीत के जरिए बुकिंग करने में मदद करता है।

कंपनी के अनुसार, यह AI असिस्टेंट यूजर की पिछली पसंद और ट्रैवल पैटर्न के आधार पर पर्सनलाइज्ड रिजल्ट देता है। यही नहीं, यह असिस्टेंट यूजर्स की प्राथमिकताओं के आधार पर डेस्टिनेशन की सिफारिश कर सकता है और पर्सनलाइज्ड ट्रैवल प्रोग्राम (itineraries) भी बना सकता है। कंपनी ने बताया कि ये सभी फीचर्स अभी बीटा स्टेज में हैं।

Paytm के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) विकास जालान ने कहा कि हमारा मानना है कि AI ट्रैवल बुकिंग के तरीके को बदल देगा, और Paytm Checkin के साथ हम एक समर्पित ऐप के माध्यम से विश्व स्तरीय, AI-फर्स्ट अनुभव ला रहे हैं, जिसे ट्रैवल प्लानिंग को आसान, पर्सनलाइज्ड और सहज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

Paytm का AI पर क्यों है जोर?

Paytm अपनी ट्रैवल सेवाओं में AI को इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि वह उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके टॉपलाइन को मजबूत करना चाहता है। Paytm के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने हाल ही में एनालिस्ट्स को बताया था कि AI-आधारित प्रोडक्ट इनोवेशन से रेवेन्यू ग्रोथ को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

Paytm सिर्फ ट्रैवल में ही नहीं, बल्कि अपने साउंडबॉक्स और अन्य मर्चेंट-फेसिंग डिवाइस में भी AI का इस्तेमाल कर रहा है। कंपनी इन डिवाइस को AI-संचालित एजेंटों से लैस कर रही है जो व्यापारियों को इनसाइट्स, एनालिटिक्स और वॉयस-आधारित कमांड की पेशकश कर सकते हैं।