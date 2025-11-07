रडार पर ₹200 से कम के शेयर प्राइस वाली ये स्मॉल कैप कंपनी! आज दी ये बड़ी जानकारी - Details
खबर लिखे जानें तक आज कंपनी का शेयर दोपहर 1:33 बजे तक बीएसई पर 0.06% या 0.10 रुपये चढ़कर 180.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 3,944.33 करोड़ रुपये है।
स्मॉल कैप कंपनी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (Share India Securities Ltd) के शेयरों पर आज निवेशकों की नजर है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई है जिसका नाम 'Share India Wealth Multiplier Solutions Private Limited' है और इसे 06 नवंबर 2025 को कानपुर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड कर दिया गया है।
Share India Securities Share Price
कंपनी ने हाल हाल ही में दिया था डिविडेंड
कंपनी ने Q2 FY26 रिजल्ट के साथ-साथ हर शेयर पर निवेशकों को 0.40 रुपये का डिविडेंड दिया था जिसकी रिकॉर्ड डेट गुरुवार 6 नवंबर थी।
Share India Securities Q2 FY26 Results
सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% घटकर ₹93.22 करोड़ रह गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹124.26 करोड़ था। वहीं, इसके कोर ऑपरेशंस से होने वाली आय भी 24.6% घटकर ₹340.95 करोड़ पर आ गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह ₹452.75 करोड़ थी।
Share India Securities Fund Raising
कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने हाल ही में Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) जारी करके 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹420 करोड़) तक की फंड जुटाने की मंजूरी दी है। यह फंड प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाया जाएगा।
शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के बारे में
यह कंपनी एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) सॉल्यूशन प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ग्राहकों को सेवा दे रही है। कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मुख्य रूप से HNI (High Net-worth Individuals) यानी अमीर निवेशकों को सेवाएं दी हैं, लेकिन अब कंपनी का फोकस रिटेल सेगमेंट में मजबूत बनने का है।