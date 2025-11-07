बारट्रॉनिक्स इंडिया को बैंक ऑफ महाराष्ट्र से मिला 5 साल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट - 20 रुपये से कम है शेयर का भाव

383.77 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) ने अपने शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि Bank of Maharashtra ने उसे अगले 5 सालों के लिए कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरस्पोंडेंट (CBC) वेंडर के रूप में चुन लिया है।

फिलहाल, Bank of Maharashtra के तहत Bartronics की CBC सर्विस 1,800 गांवों में उपलब्ध हैं, जो 15 मिलियन से अधिक लोगों को सुरक्षित और ISO-मानक प्रक्रियाओं के जरिए सेवाएं देती हैं।

नई व्यवस्था के तहत Bartronics अगले 6-9 महीनों में अपने नेटवर्क को 1,800 से बढ़ाकर 3,000 बैंकिंग टचपॉइंट्स करने की योजना बना रही है। इसका मुख्य फोकस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक होगा। इस विस्तार से 1,200 नए Customer Service Points (CSPs) खुलेंगे और अगले पांच सालों में लगभग ₹50 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व आने की उम्मीद है।

साथ ही, यह 1,200 स्थानीय CSP एजेंटों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सपोर्ट और उद्यमिता मजबूत होगी।

इस पहल के जरिए Bartronics, Bank of Maharashtra के फाइनेंशियल इनक्लूजन और ग्राहक संपर्क कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएगी। इसमें बैंक अकाउंट खोलना, जमा-निकासी, फंड ट्रांसफर, रेमिटेंस, माइक्रोइंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन और वित्तीय साक्षरता जैसी सेवाएं शामिल हैं।

Bartronics के मैनेजिंग डायरेक्टर,एन. विद्या सागर रेड्डी ने कहा कि हमारी योजना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तहत 3,000 लोकेशंस तक पहुंच बढ़ाई जाए और डिजिटल फाइनेंशियल एक्सेस के जरिए समुदायों को सशक्त बनाया जाए। कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट भारत के डिजिटल बैंकिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है और अनरिजर्वर्ड क्षेत्रों में सुरक्षित और आसान वित्तीय सेवाएं पहुंचाना है।

Bartronics India Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1:02 बजे तक बीएसई पर 1.07% या 0.14 रुपये टूटकर 12.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.39% या 0.05 रुपये गिरकर 12.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।