एक के बाद एक बड़ा अपडेट दे रही है कंपनी! आज भी दी ये जानकारी - 2 हफ्ते में 35% चढ़ा ₹50 से कम वाला ये शेयर

Blue Cloud Softech Share: पिछले कुछ दिनों से आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) एक के बाद एक बड़ी जानकारी दे रही है। नतीजतन कंपनी का शेयर मात्र 2 हफ्ते में 35% से भी ज्यादा चढ़ चुका है।

आज एक बार फिर से कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में शेयरधारकों को नई जानकारी दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसने ब्लैकडाइस साइबर लिमिटेड (BlackDice Cyber Ltd) जो एक यूके स्थित साइबरसिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके साथ लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) साइन किया है।

इस साझेदारी का मकसद एआई-आधारित नेटवर्क सुरक्षा को सीधे 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) हार्डवेयर और एज इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करना है, ताकि ऑपरेटरों और घरेलू यूजर्स के लिए सुरक्षित और एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।

इस पहल के जरिए, Blue Cloud Softech Solutions Ltd (BCSSL) नेक्स्ट जेनरेशन के 5G कस्टमर प्रिमाइसेज इक्विपमेंट (CPE) और वाई-फाई राउटर्स में मल्टी-लेयर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना बना रही है। इसमें परिमीटर डिफेंस से लेकर एंड प्वाइंट प्रोटेक्शन तक सभी लेवल पर सुरक्षा शामिल होगी।

यह तकनीक न केवल कंपनी के अपने 5G FWA नेटवर्क रोलआउट के लिए, बल्कि अन्य टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कितना है इसका मार्केट स्कोप?

कंपनी ने बताया कि भारत में 5G टेक्नोलॉजी का तेजी से अपनाया जाना देश के ब्रॉडबैंड सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने वाला है। IDC और GSMA की इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार, 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) साल 2028 तक लगभग 3 से 3.5 करोड़ घरों और कंपनियों तक पहुंच जाएगा, जो करीब 8 से 10 अरब अमेरिकी डॉलर का सर्विस मार्केट होगा।

आज एक औसत भारतीय घर में 20 से ज्यादा स्मार्ट डिवाइस (जैसे IoT डिवाइस, स्मार्ट टीवी और सेंसर) कनेक्ट रहते हैं, जिससे साइबर सुरक्षा जोखिम कई गुना बढ़ गए हैं।

ग्लोबल थ्रेट इंटेलिजेंस डेटा के मुताबिक, पिछले दो सालों में राउटर और रेजिडेंशियल गेटवे जैसे एज डिवाइसों पर साइबर अटैक में 250% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से एआई-सक्षम साइबर सुरक्षा (AI-enabled cybersecurity) अब टेलीकॉम उद्योग के लिए अत्यावश्यक बन गई है।

सिर्फ भारत में ही, आने वाले 5 वर्षों में 5G एज और एंडपॉइंट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का बाजार 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर (USD 1.2 billion) से अधिक का होने का अनुमान है।

ब्लैकडाइस साइबर लिमिटेड (BlackDice Cyber Ltd) के साथ साझेदारी के जरिए, BCSSL इस उभरते हुए बाजार में बड़ा हिस्सा हासिल करने की योजना बना रही है।

Blue Cloud Softech Share Price

सुबह 10:43 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.65% या 0.21 रुपये चढ़कर 32.28 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

एक के बाद एक बड़ी जानकारी

इससे पहले 4 नवंबर को कंपनी ने बताया था कि उसने इजराइल की एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ EdgeAI चिप्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ओनरशिप ट्रांसफर (ToT) समझौता किया है।

इससे पहले 2 नवंबर को कंपनी ने बताया था की उसने अमेरिका की डिफेंस टेक कंपनी Axiom Vortex Inc के साथ 9.63 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके तहत BCSSL अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में डिफेंस क्लाइंट्स के लिए Endpoint Detection & Response (EDR) और AI-Agentic Perimeter Security सिस्टम लगाएगी।