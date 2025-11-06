scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोवर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट महिला टीम के हर सदस्य को टाटा मोटर्स गिफ्ट करेगी नई Tata Sierra

वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट महिला टीम के हर सदस्य को टाटा मोटर्स गिफ्ट करेगी नई Tata Sierra

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा ने टीम की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी परफॉर्मेंस और जीत से पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2025 16:02 IST

टाटा मोटर्स ने एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी जल्द ही लॉन्च होने वाली लेटेस्ट SUV, टाटा सिएरा (Tata Sierra) का पहला बैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम को गिफ्ट करेगी।

यह तोहफा टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के बाद दिया जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका की टीम को 52 रन से हराकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। टाटा मोटर्स ने साफ किया है कि वह टीम के हर सदस्य को सिएरा का टॉप मॉडल देगी। भारत में यह आइकॉनिक SUV आगामी 25 नवंबर को लॉन्च होने जा रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा ने टीम की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी परफॉर्मेंस और जीत से पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया है। उनकी जर्नी, हिम्मत और विश्वास की ताकत का सच्चा सबूत है, जो हर भारतीय को इंस्पायर करती है। 

22 साल बाद सिएरा की वापसी

सिएरा टाटा के लिए एक खास नाम रहा है, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। अब 22 साल बाद यह मॉडर्न स्टाइल और शानदार फीचर्स के साथ यह कार वापसी करने जा रही है। सबसे पहले इसका ICE (पेट्रोल/डीजल) वर्जन आएगा, जिसके बाद इलेक्ट्रिक वर्जन बाजार में उतरेगा।

हाल ही में जारी टीजर से कार के केबिन की झलक मिली है, जो काफी प्रीमियम दिख रहा है। यह टाटा की पहली कार होगी जिसमें डैशबोर्ड पर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलेगा- ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और को-पैसेंजर डिस्प्ले। इसके अलावा, कार में 360° कैमरा और लेवल-2 ADAS सेफ्टी फीचर भी होंगे।

इसका डिजाइन 1990 के पुराने मॉडल से प्रेरित है, लेकिन ओवरऑल लुक मौजूदा हैरियर और सफारी जैसा है। बाजार में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है और इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसी SUVs से रहेगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 6, 2025