Anil Ambani: रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) की तरफ से फिर से समन मिला है। उन्हें अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है। इससे पहले भी अगस्त में ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया था।

advertisement

सूत्रों के अनुसार, अंबानी को 14 नवंबर 2025 को SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी वाले लोन और मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ED के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया है।

जांच के तहत अब तक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें ED ने हाल ही में अंबानी के ग्रुप कंपनियों की 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। यह सभी कार्रवाई उनके व्यवसायिक लेन-देन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की व्यापक जांच का हिस्सा है।