Stock in Focus: कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी, मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (Man Infraconstruction Ltd) ने अपने शेयरधारकों को दो बड़ी जानकारी दी है। पहला - सितंबर तिमाही के नतीजों के बारे में और दूसरा- अंतरिम डिविडेंड के बारे में।

फिलहाल सुबह 10:18 बजे तक शेयर एनएसई पर 3.37% या 4.88 रुपये गिरकर 139.91 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.35% या 4.85 रुपये टूटकर 139.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Man Infraconstruction Q2 Results Update

कंपनी ने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग आगामी बुधवार 12 नवंबर 2025 को होगी जहां वो सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के कंसोलिडेट और स्टैंडअलोन वित्तीय रिजल्ट को जारी करेंगे।

Man Infraconstruction Dividend Update

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में यह भी बताया कि बोर्ड मेंबर्स सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ-साथ वित्त वर्ष 26 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार करेंगे और उसकी मंजूरी देंगे।

Man Infraconstruction Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी की मुताबिक कंपनी ने इससे पहले मई 2025, फरवरी 2025 और अगस्त 2024 में 0.450 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं फरवरी 2024 में कंपनी ने 0.54 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2023 में 0.36 रुपये का डिविडेंड दिया था।

पांच साल में 700% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते और पिछले 1 महीने में में 5 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 17 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 8 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 28 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 3 साल में शेयर 67 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में स्टॉक 710 प्रतिशत चढ़ा है।

Man Infraconstruction के बारे में

Man Infraconstruction Ltd (MICL) इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। यह मरीन, पोर्ट, रोड, बिल्डिंग और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में काम करती है। कंपनी ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जिनमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल निर्माण शामिल हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट्स मुख्य रूप से मुंबई और उसके आसपास में स्थित है।