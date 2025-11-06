मजबूत Q2 रिजल्ट के बाद 4% उछला सिगरेट बनाने वाली इस कंपनी का शेयर! हर शेयर मिलेगा इतने रुपये का डिविडेंड
सिगरेट बनाने वाली कंपनी के शेयरों में यह तेजी मजबूत Q2 रिजल्ट के बाद आई है। इसके अलावा कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के लिए अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।
Elitecon International Share: सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के शेयरों में आज 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर खबर लिखे जानें तक सुबह 10:04 बजे तक बीएसई पर 4.42% या 7.20 रुपये की तेजी के साथ 170 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Elitecon International Q2 FY26 Results
एलीटकॉन् इंटरनेशनल (Elitecon International) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुधवार, 5 नवंबर 2025 को जुलाई से सितंबर 2025 तिमाही (दूसरी तिमाही) के नतीजे जारी किए।
कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 128% बढ़कर ₹20.19 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹8.84 करोड़ था।
कंपनी की मुख्य कारोबार से आय (Revenue from core operations) में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है और यह पांच गुना से ज्यादा बढ़कर ₹504.89 करोड़ पहुंच गई, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹79.13 करोड़ थी। यह आंकड़े कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के अनुसार जारी किए गए हैं।
Elitecon International Dividend
Q2 रिजल्ट के साथ-साथ कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान करते हुए 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.05 रुपये का डिविडेंड देने की जानकारी दी है।
Elitecon International Dividend Record Date
कंपनी ने बताया कि तय अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट बुधवार 12 नवंबर है।
साल 2025 में 1500% का मल्टीबैगर रिटर्न
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 19 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 382 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है।
साल 2025 में अब तक शेयर ने YTD में 1547 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसके अलावा सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 3317% चढ़ा है।