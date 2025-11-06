scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार15% उछला ये स्मॉल कैप आईटी स्टॉक! हाल ही में AI चिप्स बनाने के लिए किया है बड़ा करार - शेयर ₹40 से कम

15% उछला ये स्मॉल कैप आईटी स्टॉक! हाल ही में AI चिप्स बनाने के लिए किया है बड़ा करार - शेयर ₹40 से कम

खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर सुबह 11:17 बजे तक 14.54% या 4.79 रुपये चढ़कर 37.74 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। आज यह स्टॉक 34.82 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 38 रुपये को टच कर लिया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2025 11:25 IST

Small Cap IT Stock: ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) के शेयर में आज 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर सुबह 11:17 बजे तक 14.54% या 4.79 रुपये चढ़कर 37.74 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आज यह स्टॉक 34.82 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 38 रुपये को टच कर लिया है। कंपनी का मार्केट कैप 1,646.53 करोड़ रुपये का है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:57 बजे तक कंपनी के 75,54,881 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

क्यों है ये तेजी?

इस तेजी के पीछे कंपनी द्वारा हाल ही में दी गई एक बड़ी जानकारी है। कंपनी ने हाल ही में अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने इजराइल की एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ EdgeAI चिप्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ओनरशिप ट्रांसफर (ToT) समझौता किया है। इसी खबर के बाद आज शेयर में यह तेजी दर्ज की जा रही है। 

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Blue Cloud Softech Solutions Limited (BCSSL) ने इजराइल की एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ EdgeAI चिप्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ओनरशिप ट्रांसफर (ToT) समझौता किया है। इस समझौते की कुल कीमत लगभग 150 मिलियन डॉलर बताई गई है।

समझौते के तहत:

  • इजराइल कंपनी हार्डवेयर डिजाइन और आर्किटेक्चर देगी।
  • BCSSL सॉफ्टवेयर, AI मिडलवेयर और एप्लिकेशन फ्रेमवर्क का पूरा विकास करेगी।
  • BCSSL भारत में पूरी तकनीक और बौद्धिक संपत्ति का मालिक बनेगा।

EdgeAI चिप की मुख्य बातें:

  • आर्किटेक्चर: मल्टी-कोर SoC, ARM Cortex-A प्रोसेसर और DSP कोर।
  • AI इंजन: NPU के साथ 32 TOPS की क्षमता।
  • मेमोरी: LPDDR5/DDR5, 68 GB/s थ्रूपुट।
  • कनेक्टिविटी: 10G Ethernet, 5G, Wi-Fi 6E, TSN।
  • सुरक्षा: AES-256 एन्क्रिप्शन, TPM 2.0, Secure Boot।
  • AI सुरक्षा: रियल-टाइम एनॉमली डिटेक्शन।
  • पावर एफिशिएंसी:
  • सख्ती: MIL-ग्रेड, -40°C से +105°C।
  • अनुकूलता: SCADA, PLC, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स।

यह चिप BCSSL के Edge-AI इकोसिस्टम का आधार बनेगी, जिससे रियल-टाइम निर्णय, कम लेटेंसी, डेटा की सुरक्षा और ऑटोमेटेड इंडस्ट्री/डिफेंस सॉल्यूशन्स संभव होंगे।

BCSSL के लिए यह इंडिजिनस सेमीकंडक्टर और AI हार्डवेयर के निर्माण में बड़ा कदम है। 5 साल की निवेश योजना में R&D, निर्माण सुविधा और इंडियन सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ सहयोग शामिल है। यह प्रोजेक्ट भारत की आत्मनिर्भर भारत मिशन में योगदान देगा और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 6, 2025