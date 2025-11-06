बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किए गए एग्रीमेंट पर बार्ट्रॉनिक्स इंडिया ने दिया बड़ा अपडेट - रडार पर शेयर

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारबैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किए गए एग्रीमेंट पर बार्ट्रॉनिक्स इंडिया ने दिया बड़ा अपडेट - रडार पर शेयर

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2025 11:14 IST

IT Stock: आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) बीते बुधवार को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग शेयरधारकों को एक अपडेट दिया है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर सुबह 11:03 बजे तक 4.33% या 0.58 रुपये गिरकर 12.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.62% या 0.35 रुपये गिरकर 13 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने दिया ये अपडेट

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Limited) ने 4 नवंबर 2025 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) के साथ एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) पर साइन किया था।

यह समझौता कंपनी को कॉरपोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (CBC) के रूप में काम करने की अनुमति देता है। यह साझेदारी वित्तीय समावेशन कार्यक्रम (Financial Inclusion Programme) के तहत की गई है।

अपडेट देते हुए कंपनी ने बताया कि इस एग्रीमेंट का मकसद यह है कि बार्ट्रॉनिक्स इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम करेगी, ताकि देश के ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और मेट्रो क्षेत्रों में उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जा सकें, जिन्हें अभी तक बैंकिंग की सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं।

इसके लिए कंपनी बायोमेट्रिक आधारित कियोस्क या नॉन-कियोस्क सेंटर स्थापित करेगी, जहां ग्राहक आसानी से बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। यह समझौता 5 साल की अवधि के लिए किया गया है, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

Bartronics India के बारे में 

Bartronics India Ltd एक भारतीय टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज कंपनी है, जो डिजिटल समाधान, स्मार्ट कार्ड, ऑटोमेशन और बैंकिंग सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी का उद्देश्य भारत में डिजिटल और फाइनेंशियल इन्क्लूजन को बढ़ावा देना है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
