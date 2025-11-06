एनएसई SME पर लिस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सेलेकोर गैजेट्स लिमिटेड (Cellecor Gadgets Limited) पर आज निवेशकों की नजर है। खबर लिखे जानें तक स्टॉक दोपहर 1:30 बजे तक 2.30% या 0.75 रुपये गिरकर 31.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 703.96 करोड़ रुपये का है।

कंपनी ने बीते बुधवार को 30 सितंबर, 2025 को खत्म हुई छमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। शानदार बिक्री के दम पर कंपनी की कुल आय पिछले साल की इसी अवधि (H1 FY25) के ₹425.7 करोड़ के मुकाबले 50.7% बढ़कर ₹641.6 करोड़ हो गई है।

इस दौरान, कंपनी का ग्रौस प्रॉफिट भी 28.5% बढ़कर ₹79.3 करोड़ रहा। हालांकि, इनपुट लागत बढ़ने के कारण ग्रौस मार्जिन थोड़ा कम होकर 12.4% पर आ गया, जो पिछले साल 14.5% था। इसके बावजूद, EBITDA 34.8% बढ़कर ₹34.1 करोड़ दर्ज हुआ, जिसका मार्जिन 5.3% रहा।

कंपनी का PAT भी 35.2% की छलांग लगाकर ₹19.6 करोड़ रहा, जो 3.1% मार्जिन दर्शाता है। पिछली छमाही (H2 FY25) की तुलना में भी आय में 6.9% और PAT में 20.2% की ग्रोथ ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रहने का संकेत देती है। प्रति शेयर आय (EPS) भी पिछले साल के ₹0.7 से बढ़कर ₹0.9 हो गई है।

इसके अलावा कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने 30,00,000 फुली कन्वर्टिबल वॉरंट्स (Warrants) जारी किए थे, जिन्हें बाद में 07 जुलाई, 2025 को इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया है।

Cellecor Gadgets के बारे में

Cellecor Gadgets Limited एक भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, वियरेबल्स, होम एंड किचन एप्लायंसेज आदि का प्रोडक्शन, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी की स्थापना 2012 में 'Unity Communications' के नाम से हुई थी लेकिन फिर साल 2023 में इसका नाम बदलकर Cellecor Gadgets Limited कर दिया गया।

कंपनी भारत में 1,200+ सर्विस सेंटर्स, 800+ डिस्ट्रीब्यूटर और 24,000+ रिटेल स्टोर्स के जरिए अपने प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचाती है।