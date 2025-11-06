PhysicsWallah IPO: अरबपतियों के क्लब में शामिल होने की कगार पर फिजिक्सवाला के अलख पांडे और प्रतीक बूब

PhysicsWallah IPO: एडटेक प्लेटफॉर्म फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) ने आईपीओ के लिए ₹103 से ₹109 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय कर दिया है। कंपनी का टारगेट इस आईपीओ के जरिए ₹3,480 करोड़ जुटाना है। यह IPO रिटेल निवेशकों के लिए 11 नवंबर को खुलेगा और 13 नवंबर को बंद होगा।

इस IPO से PhysicsWallah के दोनों फाउंडर, अलख पांडे (CEO) और प्रतीक बूब, अरबपतियों के क्लब में शामिल होने की कगार पर हैं।

अपर प्राइस बैंड, दोनों की 40.31% की संयुक्त हिस्सेदारी का मूल्य ₹11,458 करोड़ हो जाता है। कंपनी के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, दोनों फाउंडर्स ने अपनी यह हिस्सेदारी लगभग ना के बराबर लागत पर हासिल की थी।

PhysicsWallah के IPO में ₹3,100 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹380 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। कंपनी का कुल वैल्यूएशन अपर प्राइस बैंड पर ₹31,170 करोड़ होता है।

कंपनी की लीडरशिप में एक मजबूत मिश्रण है। सीईओ अलख पांडे के पास कोई औपचारिक विश्वविद्यालय डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास एडटेक क्षेत्र का पांच साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज के बिशप जॉनसन एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज से पूरी की।

वहीं, आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक प्रतीक बूब, जो कंपनी की स्ट्रैटजी और इनोवेशन को संभालते हैं, 1 जुलाई 2020 से PhysicsWallah से जुड़े और उनके पास एक दशक से अधिक का एडटेक अनुभव है।

संस्थागत निवेशकों में, वेस्टब्रिज एआईएफ की 6.4% हिस्सेदारी का मूल्य ₹1,820 करोड़ है, जबकि हॉर्नबिल कैपिटल पार्टनर्स की 4.41% हिस्सेदारी ₹1,255 करोड़ की है। अन्य प्रमुख निवेशकों में लाइट्सपीड़ और सेतु एआईएफ ट्रस्ट शामिल हैं।