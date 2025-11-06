Orkla India Share: एमटीआर फूड की पेरेंट कंपनी, ओरक्ला इंडिया लिमिटेड (Orkla India Ltd) के शेयरों की 3% के प्रीमियम के लिस्टिंग के बाद शेयर में तुरंत करीब 7% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और शेयर तुरंत ₹702 पर पहुंच गया था।

हालांकि खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 2:08 बजे तक बीएसई पर 3.32% या 24.95 रुपये गिरकर 726.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.21% या 24.05 रुपये टूटकर 726.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

ओरक्ला इंडिया के शेयरों की लिस्टिंग के बाद ब्रोकरेज फर्म Swastika Investmart ने इसका स्टॉप लॉस बताया है और निवेशकों को आगे की रणनीति बताई है।

Orkla India IPO Listing Price

इस आईपीओ की लिस्टिंग आज BSE पर आईपीओ प्राइस ₹730 के मुकाबले 3 प्रतिशत ऊपर ₹751.50 पर हुई और NSE पर शेयर ₹751.10 पर लिस्ट हुआ।

Orkla India पर ब्रोकरेज की राय

स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड में वेल्थ प्रमुख शिवानी न्याति ने कहा कि आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जो कंपनी की मजबूत मार्केट पोजिशन और कंज्यूमर-स्टेपल्स सेक्टर में भरोसे को दर्शाता है। वित्तीय आंकड़े बताते हैं कि कंपनी की राजस्व वृद्धि और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बेहतर हो रही है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ब्रांड स्ट्रेंथ और विस्तारती वितरण नेटवर्क (मॉडर्न रिटेल, ई-कॉमर्स, HoReCa चैनल्स) से सपोर्ट होती है।

निवेशक अब क्या करें और कितना होना चाहिए स्टॉप लॉस?

एक्सपर्ट ने कहा कि निवेशक, जिन्हें एलॉटमेंट मिला है, वे शुरुआत में कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जबकि बाकी हिस्से को मिड-टू-लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक्सपर्ट ने ₹650 पर स्टॉप-लॉस रखने की सलाह दी है।

Orkla India के बारे में

यह एक भारतीय फूड कंपनी है जो नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक के लिए अलग-अलग तरह के फूड प्रोडक्ट बनाती है जैसे स्नैक्स, बेवरेज और डेजर्ट्स।

कंपनी के पास भारत की कई मशहूर पारंपरिक फूड ब्रांड्स हैं, जैसे – MTR Foods, Eastern Condiments और Rasoi Magic

MTR Foods - इंस्टेंट मिक्सेस, रेडी-टू-ईट मील्स, मसाले, ब्रेकफास्ट मिक्स, स्नैक्स और पेय पदार्थ बनाती है। इसके प्रोडक्ट में मसाले, रेडी-टू-कुक (RTC) फूड्स, रेडी-टू-ईट (RTE) फूड्स, सेवइयां आदि शामिल हैं।

Eastern Condiments - मसाले और रेडी-टू-कुक फूड्स बनाती है।

कंपनी की उपस्थिति देशभर में है लेकिन ये खासकर कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे प्रमुख बाजारों काफी एक्टिव है। इसके अलावा, कंपनी अपने प्रोडक्ट का निर्यात भी लगभग 42 देशों में करती है, जिनमें GCC देश (जैसे UAE, सऊदी अरब आदि), अमेरिका और कनाडा शामिल हैं।

30 जून 2025 तक कंपनी के पास लगभग 400 से अधिक प्रोडक्ट हैं। वित्त वर्ष 2025 में, कंपनी ने औसतन हर दिन 2.3 मिलियन यूनिट्स बेचीं।

कंपनी के प्रोडक्ट भारत में अपनी 9 निर्माण इकाइयों में बनाए जाते हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 182,270 टन प्रति वर्ष (TPA) है। इसके अलावा, कुछ प्रोडक्ट का उत्पादन UAE, थाईलैंड और मलेशिया की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में भी किया जाता है।