एसबीआई लाइफ के सपोर्ट वाली इस NBFC कंपनी ने आज दी बड़ी जानकारी - शेयर प्राइस 50 रुपये से कम

एसबीआई लाइफ के सपोर्ट वाली इस NBFC कंपनी ने आज दी बड़ी जानकारी - शेयर प्राइस 50 रुपये से कम

इस एनबीएफसी कंपनी के शेयर में आज करीब 5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस बीच आज कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2025 14:43 IST

Penny Stock: एनबीएफसी कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) के शेयर में आज करीब 5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस बीच आज कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी है। 

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर दोपहर 2:31 बजे तक बीएसई पर 4.70% या 1.81 रुपये गिरकर 36.68 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.58% या 1.76 रुपये की तेजी के साथ 36.66 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने आज दी बड़ी जानकारी

अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि Paisalo Digital Limited ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑपरेशंस और फाइनेंस कमिटी के फैसलों के तहत 6 नवंबर, 2025 को दो प्रकार के डिबेंचर जारी किए हैं।

पहला, 8.45% कूपन दर वाला, रेटेड, लिस्टेड, सीनियर, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, टैक्सेबल और ट्रांसफरेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) है, जिसकी कुल संख्या 5,500 है और यह 2 साल की अवधि के लिए जारी किया गया है।

दूसरा, 8.50% कूपन दर वाला समान प्रकार का डिबेंचर है, जिसकी संख्या 2,500 है और यह 3 साल के लिए जारी किया गया है। दोनों डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत जारी किए गए हैं और प्रत्येक का फेस वैल्यू ₹1 लाख है।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास भी हिस्सेदारी

Trendlyne के लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक SBI Life Insurance के पास इस कंपनी की सितंबर 2025 तक 6.83% हिस्सेदारी या 62,114,267 इक्विटी  शेयर है। 

कंपनी के बारे में

Paisalo Digital एक स्मॉल-कैप NBFC है, जो भारत में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को लोन और दूसरी वित्तीय सेवाएं देती है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और यह कंपनी खासतौर पर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में सक्रिय है।

Paisalo Digital का मकसद ऐसे लोगों तक फाइनेंस पहुंचाना है, जिन्हें पारंपरिक बैंकों से लोन मिलना मुश्किल होता है। कंपनी माइक्रोफाइनेंस, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 6, 2025