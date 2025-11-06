NFO Alert: फ्रैंकलिन टेम्पलटन (इंडिया) ने एक नए फंड की घोषणा की है जिसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी-फैक्टर फंड (Franklin India Multi-Factor Fund). यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो शेयरों को चुनने के लिए मल्टी-फैक्टर आधारित, डेटा-आधारित (क्वांटिटेटिव) निवेश रणनीति का इस्तेमाल करती है।

Franklin India Multi-Factor Fund NFO Details

इसका न्यू फंड ऑफर (NFO) 10 नवंबर 2025 से 24 नवंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इस फंड का बेंचमार्क BSE 200 TRI है। अरिहंत जैन इस फंड के फंड मैनेजर हैं।

निवेशक न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 5000 रुपये से LumpSum निवेश कर सकते हैं।

फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी-फैक्टर फंड (FIMF) शेयरों को चुनने के लिए एक व्यवस्थित और डेटा-आधारित तरीका अपनाता है, जिसमें क्वालिटी, वैल्यू, सेंटीमेंट और अल्टरनेटिव्स जैसे प्रमुख फैक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। निवेश के लिए यह फंड भारतीय शेयर बाजार की टॉप 500 लिस्टेड कंपनियों में से शेयरों का चुनाव करता है। इस फंड का टारगेट एक अनुशासित, मॉडल-आधारित प्रक्रिया को फंड मैनेजर की मानवीय समझ के साथ मिलाकर निवेशकों को जोखिम के साथ अच्छा रिटर्न देना है।

टेक्नोलॉजी और एआई का फायदा

NFO लॉन्च पर, फ्रैंकलिन टेम्पलटन इंडिया के प्रेसिडेंट अविनाश सत्वालेकर ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने से बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करना और उसके आधार पर क्वांटिटेटिव मॉडल बनाना संभव हो गया है, जिससे पोर्टफोलियो मैनेजर बेहतर निवेश अवसर खोज सकते हैं।

फ्रैंकलिन टेम्पलटन इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और हेड, एडम पेट्रिक ने बताया कि उनकी ग्लोबल क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट्स टीम पारंपरिक फंडामेंटल निवेश शैली से अलग, गहरी समझ और सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करती है। उन्होंने कहा कि हम आरओई (ROE), वैल्यूएशन और अर्निंग्स मोमेंटम जैसे कंपनी-विशेष संकेतों को आगे की बाजार संभावनाओं के साथ जोड़कर, भारतीय निवेशकों को एक ऐसी रणनीति देते हैं जो पूरी तरह डेटा पर आधारित होती है।