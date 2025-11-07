scorecardresearch
वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस ने दुबई में रजिस्टर कराई अपनी सब्सिडियरी कंपनी! 5 साल में 1700% से ज्यादा उछला है शेयर

कंपनी ने बताया की उसने अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी “One Point One Solutions MENA Holdings Ltd.” के नाम से यूएई के दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC), में रजिस्टर कर लिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 7, 2025 10:31 IST

शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरवाट देखने को मिल रही है। सुबह 10:17 बजे तक सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा और निफ्टी 150 अंक से ज्यादा टूटकर ट्रेड कर रहा था। इस बीच आज बीपीओ सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस लिमिटेड (One Point One Solutions Limited) का शेयर निवेशकों के रडार पर है। 

NSE पर लिस्ट 50 रुपये से कम का यह शेयर सुबह 10:17 बजे तक 0.31% या 0.15 रुपये टूटकर 48.61 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीते गुरुवार 6 नवंबर को कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद अपने एक्सचेंज फाइलिंग में शेयरधारकों के लिए बड़ी जानकारी दी है। 

कंपनी ने बताया की उसने अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी “One Point One Solutions MENA Holdings Ltd.” के नाम से यूएई के दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC), में रजिस्टर कर लिया है।

फाइलिंग के मुताबिक यह कदम वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस लिमिटेड को ग्लोबल मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद करेगा।

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक ONE POINT ONE MENA HOLDINGS LTD. को ONE POINT ONE SOLUTIONS LTD. की 100% सब्सिडियरी के रूप में शामिल किया जाएगा।

इसका मकसद, कंपनी की दूसरी सब्सिडियरी कंपनियों और संबंधित इकाइयों को मैनेज करना, उन पर निगरानी रखना और उनमें निवेश करना होगा।

5 साल में 1700% से ज्यादा का रिटर्न

यह शेयर पिछले 5 दिन में करीब 2 प्रतिशत चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 2.5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। 

वहीं अगर सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 27 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि इस शेयर ने निवेशकों को बीते पांच साल में 1746 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

One Point One Solutions के बारे में

यह एक भारतीय कंपनी है जो बीपीओ (BPO) और आईटी-ईनेबल्ड सर्विसेज (ITES) सेक्टर में काम करती है। यह कंपनी ग्राहक सेवा, टेक्निकल सपोर्ट, टेलीसेल्स, कलेक्शन, और बैक-ऑफिस प्रोसेसिंग जैसी सेवाएं देती है। 

इसकी सेवाएं बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स और टेलीकॉम जैसे कई सेक्टर्स के लिए होती हैं। कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई, महाराष्ट्र में है। 

One Point One Solutions का उद्देश्य बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करके क्लाइंट्स की एफिशिएंसी बढ़ाना और बेहतर ग्राहक अनुभव देना है। यह भारत के साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी विस्तार कर रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
