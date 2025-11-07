Q2 में 443% बढ़ा नेट प्रॉफिट! अब 1:1 का बोनस शेयर देने वाली है कंपनी - शेयर प्राइस ₹15 से कम

Penny Stock: 302.22 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (Pro Fin Capital Services Ltd), जल्द ही निवेशकों को 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर देने जा रही है। हालांकि बोनस शेयर के लिए अभी तक रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं हुई है।

हाल ही में कपनी ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजों भी जारी किए है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:44 बजे तक बीएसई पर 3.30% या 0.35 रुपये गिरकर 10.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Pro Fin Capital Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही (Q2 FY26) में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 443% की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ 13.37 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले सिर्फ 2.46 करोड़ रुपये था। इसी दौरान कंपनी की टोटल इनकम भी 540% बढ़कर 44.62 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल यह 6.97 करोड़ रुपये थी।

छमाही में भी रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज का नेट प्रॉफिट 15.91 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही के 3.78 करोड़ रुपये के मुनाफे से 320% ज़्यादा है। इसी दौरान कंपनी की टोटल इनकम 55.14 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जो पिछले साल की इसी अवधि की इनकम (15.82 करोड़ रुपये) के मुकाबले 249% अधिक है।

शेयरधारकों के लिए 1:1 का बोनस इश्यू

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 10 अक्टूबर को हुई बैठक में बोर्ड ने 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी है। इसका मतलब कंपनी हर 1 मौजूदा इक्विटी शेयर के लिए 1 इक्विटी शेयर बोनस के रूप में देगी।

प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर अभय गुप्ता ने कहा कि कंपनी अपनी ट्रेडिंग, क्रेडिट और सलाहकार सेवाओं को बढ़ाने और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से अपने ग्राहकों और शेयरधारकों के लिए निरंतर लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने पर फोकस कर रही है।

Pro Fin Capital के बारे में

जुलाई 1991 में स्थापित, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड एक एनबीएफसी है, जो आरबीआई और सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। कंपनी पूंजी बाजार व्यापार, डिपॉजिटरी सेवाएं और व्यक्तियों/व्यवसायों को शॉर्ट टर्म लोन देती है।