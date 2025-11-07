Elitecon International Share: सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के शेयरों में पिछले कुछ कारोबारी दिनों से शानदार तेजी दर्ज की जा रही है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 14 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ चुका है।

स्टॉक में आज भी 5% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 1:20 बजे तक अपनी बढ़त को खोते हुए बीएसई पर 0.64% या 1.10 रुपये चढ़कर 172 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 170 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 179.40 रुपये को टच कर लिया है।

क्यों है ये तेजी?

यह तेजी मजबूत Q2 रिजल्ट के कारण है। इसके अलावा कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के लिए अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है।

Elitecon International Q2 FY26 Results

एलीटकॉन् इंटरनेशनल (Elitecon International) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुधवार, 5 नवंबर 2025 को जुलाई से सितंबर 2025 तिमाही (दूसरी तिमाही) के नतीजे जारी किए।

कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 128% बढ़कर ₹20.19 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹8.84 करोड़ था।

कंपनी की मुख्य कारोबार से आय (Revenue from core operations) में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है और यह पांच गुना से ज्यादा बढ़कर ₹504.89 करोड़ पहुंच गई, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹79.13 करोड़ थी। यह आंकड़े कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के अनुसार जारी किए गए हैं।

Elitecon International Dividend

Q2 रिजल्ट के साथ-साथ कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान करते हुए 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.05 रुपये का डिविडेंड देने की जानकारी दी है।

Elitecon International Dividend Record Date

कंपनी ने बताया कि तय अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट बुधवार 12 नवंबर है।