Pine Labs IPO: डिजिटल पेमेंट की दिग्गज कंपनी पाइन लैब्स (Pine Labs) का आईपीओ (IPO) आज, शुक्रवार 7 नवंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। निवेशक इसे 11 नवंबर तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।

₹3,899.91 करोड़ रुपये के इस मेनबोर्ड आईपीओ में कंपनी, फ्रेश इश्यू के जरिए 9.41 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹2,080 करोड़ और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 8.23 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹1,819.91 करोड़ जुटाना चाहती है।

चलिए जानते हैं क्या है इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी और क्या आपको इसे सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं?

Pine Labs IPO Details

इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹210-₹221 है। कंपनी ने 67 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है और इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनमतम ₹14,807 का निवेश करना होगा।

कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, सब्सिडियरी और आईटी एसेट्स में निवेश, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।

Pine Labs IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी दोपहर 1:34 बजे तक सिर्फ ₹5 है। इससे पहले इसका जीएमपी 12 रुपये, 17 रुपये, 22 रुपये, 35 रुपये और 60 रुपये तक गया था।

Pine Labs IPO- पैसा लगाएं या नहीं?

ब्रोकरेज BP Equities ने भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट क्षेत्र और कंपनी की मजबूत मुनाफे की दिशा को देखते हुए इसे 'सब्सक्राइब' करने की सलाह दी है।

वहीं, SBI Securities और IDBI Capital ने भी 'लॉन्ग-टर्म के लिए सब्सक्राइब' करने की रेटिंग दी है। एसबीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि मजबूत व्यापार मॉडल के दम पर, हमें लगता है कि कंपनी आगे चलकर प्रॉफिटैबिलिटी देने के लिए अच्छी स्थिति में है।

हालांकि, कुछ ब्रोकरेज ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। Angel One ने 'न्यूट्रल' रेटिंग देते हुए कहा कि पाइन लैब्स का वैल्यूएशन लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले प्रीमियम पर है। Arihant Capital Markets और Swastika Investmart ने 'अवॉयड' रेटिंग दी है। अरिहंत कैपिटल ने कहा कि भले ही पाइन लैब्स भारत के सबसे स्थापित फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म में से एक है, लेकिन इसके वर्तमान बुनियादी सिद्धांत और वैल्यूएशन निकट अवधि के लाभ के लिए सीमित गुंजाइश छोड़ते हैं।