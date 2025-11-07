Maharani 4 से लेकर Baramulla तक - इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुई ये नई फिल्में और वेब सीरीज
एक और शुक्रवार को हर बार की तरह इस बार भी अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है। चलिए जानते हैं आप कौन-कौन सी सीरीज और फिल्में देखकर अपना वीकेंड मजेदार बना सकते हैं।
OTT Releases this Week: एक और शुक्रवार को हर बार की तरह इस बार भी अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है। चलिए जानते हैं आप कौन-कौन सी सीरीज और फिल्में देखकर अपना वीकेंड मजेदार बना सकते हैं।
Maharani Season 4 - SonyLiv
'महारानी सीजन 4' इंटेंस पॉलिटिकल ड्रामा 1990 के दशक की राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित है। इस सीजन में, रानी भारती (हुमा कुरैशी) अपनी राजनीतिक लड़ाई को बिहार से आगे दिल्ली तक ले जाती नजर आएंगी। यह कहानी रानी भारती के प्रधानमंत्री को चुनौती देने और रणनीतिक रूप से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बिहार राज्य को सुरक्षित करने के सफ़र पर केंद्रित है।
Baramulla - Netflix
आदित्य सुहास जांभले द्वारा लिखित और निर्देशित यह सुपरनैचुरल हॉरर, थ्रिलर फिल्म है, जिसमें डीएसपी रिदवान सय्यद (मानव कौल), एक ईमानदार पुलिस अधिकारी, बारामूला घाटी में लापता हुई लड़कियों के मामले को सुलझाता है। जैसे-जैसे वह गहराई में जाता है, रहस्य गहराता जाता है और उसे घाटी के कुछ चौंकाने वाले सच पता चलते हैं।
Thode Door Thode Paas - Z5
यह फैमिली ड्रामा आधुनिक परिवारों में बातचीत के महत्व को दर्शाता है। मेहता परिवार के मुखिया (पंकज कपूर) अपने परिवार को छह महीने के सोशल डिटॉक्स पर जाने की चुनौती देते हैं, जहां सभी को अपने फोन छोड़ने होंगे और सफलतापूर्वक पूरा करने पर ₹1 करोड़ का इनाम मिलेगा।
The Fantastic Four: The First Steps - JioHotstar
कहानी फैंटास्टिक फोर- रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम के अंतरिक्ष यात्रा के गलत हो जाने के बाद शुरू होती है। कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में आने से उन्हें महाशक्तियां मिलती हैं। अब उन्हें मिलकर पृथ्वी को एक खतरनाक अंतरिक्ष देवता गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर से बचाना है।
Maxton Hall Season 2 - Prime Video
यह सीजन रूबी बेल और जेम्स ब्यूफोर्ट की प्रेम कहानी को आगे बढ़ाता है, जो जेम्स की मां की मौत के बाद भावनात्मक उथल-पुथल और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
Bad Girl - JioHotstar
यह ड्रामा फिल्म एक युवा महिला की आजादी की तलाश और रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों से उसके संघर्ष को दिखाती है।
Ek Chatur Naar - Netflix
इस फिल्म में दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन मुकेश मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 12 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह बंगाली फिल्म 'बचन' (2014) का रीमेक है, जिसे उमेश शुक्ला ने निर्देशित किया है।
Mirai (हिंदी डब) - JioHotstar
यह माइथोलॉजिकल ड्रामा एक स्क्रैप कलेक्टर वेद की कहानी है, जिसे सम्राट अशोक द्वारा छिपाए गए पवित्र ग्रंथों का वंशज माना जाता है। उसका सामना अमरता पाने की चाह रखने वाले एक खतरनाक जादूगर से होता है।
First Copy Season 2 - Amazon MX Player
यह सीजन आरिफ के इर्द-गिर्द घूमता है जो 2000 के दशक की शुरुआत में अपने पायरेसी साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ दुश्मन और कानून प्रवर्तन एजेंसियां उस पर शिकंजा कस रहे हैं।