Lenskart Share Price: सोमवार को लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड (Lenskart Solutions Ltd) का शेयर 3% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के साथ ही स्टॉक में और गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दोपहर के कारोबार में शेयर ने बाउंसबैक करते हुए तेजी दर्ज की और अब तक शेयर 4 प्रतिशत चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

दोपहर 1:29 बजे तक शेयर बीएसई पर 3.88% या 15.15 रुपये चढ़कर 405.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.54% या 10.05 रुपये गिरकर 405.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Lenskart Share Listing Price

कंपनी का शेयर BSE पर ₹390 पर लिस्ट हुआ, जो IPO प्राइस ₹402 से 3% कम था। वहीं NSE पर शेयर ₹395 पर लिस्ट हुआ, जो 1.74% की गिरावट थी।

Lenskart Share Price Target

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड की हेड ऑफ वेल्थ, शिवानी न्याती ने लेंसकार्ट के शेयरों पर लिस्टिंग के बाद सलाह देते हुए कहा कि हाई वैल्यूएशन, हालिया घाटे और बढ़ते कंपीटिशन के कारण लिस्टिंग के समय निवेशकों की भावना थोड़ी कमजोर रही। इसके बावजूद, IPO को संस्थागत निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ग्रोथ और मार्जिन सुधार को लेकर उम्मीदें मजबूत हैं।

एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि:

जिन निवेशकों को शेयर अलॉट हुआ है, वे मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं।

स्टॉप-लॉस ₹350 के आसपास रखा जा सकता है।

शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स के लिए सलाह है कि वे अभी प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं और बेहतर मौके का इंतजार कर सकते हैं।

Lenskart भारत की सबसे बड़ी ओम्नी-चैनल आईवियर रिटेलर कंपनियों में से एक है। इसके पास ऑनलाइन मौजूदगी के साथ-साथ दुनियाभर में 2,500 से अधिक रिटेल स्टोर हैं। कंपनी प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेज़, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस अपने प्राइवेट लेबल के तहत बेचती है।

कंपनी की मजबूती उसके वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल, इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग, तेज स्टोर विस्तार और डेटा-ड्रिवन सप्लाई चेन में दिखाई देती है। प्रीमियम ब्रांड इमेज, सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू (Lenskart Gold) और टियर-2 व टियर-3 शहरों में तेजी से बढ़ती पहुंच ने इसे भारत के तेजी से बढ़ते ऑर्गनाइज्ड आईवियर मार्केट में कैटेगरी लीडर बनाया है।