Newsशेयर बाज़ारइस AMC कंपनी के शेयर में बंपर तेजी! 9% उछल गया भाव - Axis Securities के टारगेट के नजदीक पहुंचा स्टॉक

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 12, 2025 12:00 IST

Share Price Target: शेयर बाजार में तेजी के बीच आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) Nippon Life India Asset Management Ltd पर BUY कॉल दिया है। 

सुबह 11:50 बजे तक शेयर करीब 9% चढ़ चुका है। खबर लिखे जाने तक कंपनी के 42,110 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने इस शेयर पर क्या राय दी है और इसका टारगेट प्राइस कितना दिया है। 

Nippon Life India Asset Management पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज Axis Securities ने इस शेयर पर सभी सेगमेंट में मार्कट शेयर में बढ़त हासिल करने, अच्छा ग्रोथ जारी रखने, हेल्थी रेवेन्यू ग्रोथ जारी रखने और मजबूत ROE के कारण इस स्टॉक पर दांव लगाया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने अपने AUM मिक्स में कॉर्पोरेट निवेशकों से रिटेल निवेशकों की ओर धीरे-धीरे बदलाव देखा है, जिसमें कॉर्पोरेट निवेशकों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 22 में 50% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 40% हो गई है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी रिटेल और एचएनआई सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करना आगे भी जारी रखेगी। 

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि कंपनी  ने अपने SIP फ्लो में निरंतर ग्रोथ देखी है, जिससे मार्केट हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। मार्च 2025 में SIP बाजार हिस्सेदारी ~17 बीपीएस तिमाही दर तिमाही बढ़कर 10.16% हो गई। 

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी FY25-27E के दौरान 18/14/13% सीएजीआर की हेल्थी एमएफ एयूएम/राजस्व/आय वृद्धि प्रदान करेगा, जो (i) विविध प्रोडक्ट पेशकशों, (ii) मजबूत रिटेल-केंद्रित फ्रैंचाइज़ी और (iii) प्रोफिटेबल ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करके प्रेरित होगा।

Nippon Life India Asset Management Share Price Target

ब्रोकरेज Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 692 रुपये का दिया है। 

Nippon Life India Asset Management Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:50 बजे तक एनएसई पर 8.71% या 54.35 रुपये चढ़कर  678.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 8.64% या 54 रुपये की तेजी के साथ 678.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 12, 2025