scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतट्रम्प के राष्ट्रपति बनने से पहले रातों-रात 40% तक उछल गए उनकी कंपनी के शेयर

ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने से पहले रातों-रात 40% तक उछल गए उनकी कंपनी के शेयर

डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिकी राष्ट्रपति चुना गया है। हालांकि चुनावी नतीजे आने से पहले ही उनकी कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। ट्रम्प की मीडिया कंपनी, ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप (TMTG) के शेयरों में रातों-रात 40% की वृद्धि हुई। फॉक्स न्यूज के मुताबिक, ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी और सट्टा बाजार भी उनके पक्ष में था।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2024 13:47 IST

डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिकी राष्ट्रपति चुना गया है। हालांकि चुनावी नतीजे आने से पहले ही उनकी कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। ट्रम्प की मीडिया कंपनी, ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप (TMTG) के शेयरों में रातों-रात 40% की वृद्धि हुई। फॉक्स न्यूज के मुताबिक, ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी और सट्टा बाजार भी उनके पक्ष में था।

advertisement

रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म पर 43% तक बढ़ोतरी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, रॉबिनहुड के स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में TMTG के शेयरों में 43% तक उछाल देखा गया और प्रति शेयर कीमत $48 (करीब ₹3,970) तक पहुँच गई। अक्टूबर महीने में चुनावी संभावनाओं से जुड़े सट्टेबाजों के उत्साह के कारण कंपनी के शेयरों में दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई थी। इस उछाल के बाद TMTG का मूल्यांकन अब व्हर्लपूल कॉर्प और हार्ले-डेविडसन जैसी कंपनियों से भी अधिक हो गया है।

ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के शेयर को निवेशक ट्रम्प के राजनीतिक भविष्य का संकेत मान रहे हैं। चुनावी परिणामों के उतार-चढ़ाव के साथ इस स्टॉक में भी अस्थिरता बनी हुई है। हाल के आठ ट्रेडिंग सत्रों में स्टॉक में 10% या उससे अधिक की उछाल देखी गई। मंगलवार रात के नियमित ट्रेडिंग में 1.9 करोड़ से अधिक शेयरों का व्यापार हुआ।

ट्रम्प की नेट वर्थ में बड़ी वृद्धि का अनुमान

रिपोर्ट के अनुसार, यदि रॉबिनहुड की यह उछाल सामान्य ट्रेडिंग में भी जारी रहती है, तो TMTG का मूल्यांकन $10.6 बिलियन (करीब ₹87,620 करोड़) तक पहुँच सकता है। इस मूल्य वृद्धि से ट्रम्प की निजी संपत्ति में भी $1.7 बिलियन (करीब ₹14,070 करोड़) की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि उनके पास कंपनी के लगभग 11.5 करोड़ शेयर हैं।

तीसरी तिमाही का वित्तीय परिणाम

तीसरी तिमाही में TMTG को $19.2 मिलियन (करीब ₹158 करोड़) का शुद्ध घाटा हुआ, जिसका मुख्य कारण कानूनी खर्च और टीवी स्ट्रीमिंग डील से जुड़ी लागतें थीं। सितंबर के अंत तक कंपनी की आय $1 मिलियन (करीब ₹8.3 करोड़) थी, और इसके पास $672.9 मिलियन (करीब ₹5,550 करोड़) नकदी के रूप में उपलब्ध हैं, जबकि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 6, 2024