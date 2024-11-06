scorecardresearch
Donald Trump की जीत की उम्मीद से Bitcoin पहुंचा 75,000 डॉलर के पार

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2024 11:01 IST

अमेरिका में चुनावों के रुझान से दो एसेट्स क्लास पर बंपर तेजी देखी जा रही है। पहला शेयर मार्केट और दूसरा क्रिप्टो करेंसी, इन दोनों एसेट्स में अच्छी तेजी लौटी है। डोनाल्ड ट्रंप की संभावित जीत से क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तूफानी तेजी आ गया है। बिटकॉइन ने पहली बार 75,000 डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के रुझानों से बिटकॉइन के निवेशक क्यों उत्साहित हैं। तो आपको बता दें कि ट्रंप की नीतियां क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के लिए ज्यादा अनुकूल है। उनका मानना है कि ट्रंप के सत्ता में आने की सूरत में बिटकॉइन की कीमतों में और ज्यादा उछाल आएगा।

डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी जनसभा में कई बार अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने की बात कही है। इसके सहारे उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को खासकर युवाओं को अपनी ओर लुभाने की कोशिश की। ट्रंप के साथ उनके कट्टर समर्थक और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी क्रिप्टोकरेंसी को काफी पसंद करते हैं। एलन मस्क भी कई बार ट्विटर पर क्रिप्टो की वकालत कर चुके हैं। खबरों की मानें तो एलन मस्क के पास बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगेकॉइन और शिबाइनु की काफी हॉल्डिंग हैं।  मस्क ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन में 140 मिलियन डॉलर का निवेश किया हुआ है। यह सारा इन्वेस्टमेंट उनकी इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला के जरिए किया गया है। वहीं मस्क ने व्यक्तिगत तौर पर भी इथेरियम और डॉगेकॉइन में भी निवेश किया है। अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों की तादाद कुल आबादी की अब बढ़कर करीब 16 प्रतिशत है।

बिटकॉइन की कीमतों में बुधवारा को 9 फीसदी से अधिक का उछाल आया है। यह एक वक्त 75,000 डॉलर के पार पहुंच गई थी। फिर इसमें थोड़ा करेक्शन भी देखा गया। पिछले एक महीने की बात करें, तो बिटकॉइन के दाम 20.28 प्रतिशत तक बढ़े हैं। वहीं, 1 साल में इसकी कीमतों में 112 प्रतिशत का भारी उछाल आया है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 6, 2024