NFO Alert: 500 रुपये में बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश का मौका! ग्रो ने लॉन्च किया Groww Small Cap Fund

NFO Alert: ग्रो म्यूचुअल फंड (Groww Mutual Fund) ने स्मॉल-कैप सेगमेंट में नया फंड लॉन्च करने का ऐलान किया है। फंड हाउस ने Groww Small Cap Fund नाम से एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम उतारी है। यह फंड स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करेगा। इस फंड का न्यू फंड ऑफर आज यानी 8 जनवरी 2026 से खुल चुका है और निवेशक इसे 22 जनवरी 2026 तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।

ग्रो म्यूचुअल फंड के मुताबिक, इस स्कीम का मकसद लंबी अवधि में पूंजी बढ़ाना है। फंड बॉटम-अप स्टॉक सिलेक्शन रणनीति अपनाएगा और Groww के QGaRP फ्रेमवर्क के तहत क्वालिटी और ग्रोथ को वाजिब कीमत पर चुनने पर फोकस करेगा। कंपनी ने साफ किया है कि यह फंड लार्ज-कैप शेयरों में निवेश नहीं करेगा।

न्यूनतम निवेश कितना?

निवेशक न्यूनतम 500 रुपये की SIP और न्यूनतम 500 रुपये का LumpSum निवेश कर सकते हैं। अगर निवेशक एक साल के अंदर पैसे निकालते हैं तो 1 फीसदी का एग्जिट लोड देना होगा। एक साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस स्कीम का बेंचमार्क Nifty Smallcap 250 Index है।

फंड हाउस का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे स्ट्रक्चरल बदलाव स्मॉल-कैप कंपनियों के लिए नए मौके बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता खर्च, कैपिटल मार्केट का विस्तार, फॉर्मल क्रेडिट तक बेहतर पहुंच और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए छोटी कंपनियां तेजी से स्केल कर पा रही हैं और नए बाजारों तक पहुंच बना रही हैं।

Groww Small Cap Fund का प्रबंधन अनुपम तिवारी करेंगे। यह स्कीम उन निवेशकों के लिए तैयार की गई है, जो लंबी अवधि के नजरिए से स्मॉल-कैप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं और बीच-बीच में आने वाले उतार-चढ़ाव को सहने के लिए तैयार हैं।

बाजार पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि स्मॉल-कैप सेगमेंट के कुछ हिस्सों में वैल्यूएशन अब पहले के मुकाबले संतुलित हुए हैं। वहीं, कई कंपनियों के फंडामेंटल लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में बिना लार्ज-कैप एक्सपोजर के स्मॉल-कैप पर फोकस करने वाली यह रणनीति मौजूदा ट्रेंड के अनुरूप मानी जा रही है।