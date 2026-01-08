रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने अपने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांड Campa Sure के लिए बॉलीवुड के ‘शहंशाह’ अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को ब्रांड एंबेसडर बनाया है।

RCPL, Reliance Industries Limited की एफएमसीजी यूनिट है। कंपनी का कहना है कि जैसे Campa भारतीय ग्राहकों के भरोसे का प्रतीक है, वैसे ही अमिताभ बच्चन की इमेज भी विश्वास से जुड़ी हुई है। इस पार्टनरशिप से ग्राहकों का भरोसा और मजबूत होगा।

RCPL ने 2022 में Campa Cola का अधिग्रहण किया था और 2023 में इसे दोबारा भारतीय बाजार में उतारा। इसके बाद कंपनी ने Campa को एक मजबूत बेवरेज ब्रांड के तौर पर फिर से स्थापित किया। आज RCPL का पोर्टफोलियो सॉफ्ट ड्रिंक्स से आगे बढ़कर एनर्जी ड्रिंक्स, जूस, अन्य पेय और अब पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर तक पहुंच चुका है।

RCPL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केतन मोदी ने कहा कि अमिताभ बच्चन और Campa दोनों ही भरोसे, शुद्धता और प्रामाणिकता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि Campa Sure का मकसद हर भारतीय तक साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचाना है, वो भी ऐसे दामों पर जो अब तक बाजार में देखने को नहीं मिले।

केतन मोदी के मुताबिक, साफ और किफायती पीने का पानी हर किसी का अधिकार है और Campa Sure इसी सोच के साथ देश के हर कोने तक सुरक्षित हाइड्रेशन पहुंचाना चाहता है। उन्होंने इसे भारत के बेवरेज सेक्टर के लिए एक अहम कदम बताया।

इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्हें Campa Sure से जुड़कर खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि Campa Sure का हर भारतीय तक साफ पीने का पानी पहुंचाने का प्रयास उन्हें खास तौर पर प्रभावित करता है।

Campa Sure को बेहद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर लॉन्च किया गया है। यह 250 एमएल से लेकर 20 लीटर तक के अलग-अलग पैक साइज में उपलब्ध है, ताकि हर तरह की जरूरत पूरी की जा सके। कंपनी के मुताबिक, यह पानी 10 से ज्यादा शुद्धिकरण प्रक्रियाओं से गुजरता है और हर बूंद में शुद्धता का भरोसा देता है।