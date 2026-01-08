KTM की नई बाइक भारत में लॉन्च, रेसिंग डिजाइन और 19bhp पावर के साथ प्राइस 1.85 लाख रुपये - चेक करें फीचर्स

KTM ने भारत में अपनी रेस-ओरिएंटेड RC सीरीज का नया मॉडल RC 160 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे 160cc सेगमेंट में उतारा है, ताकि ज्यादा राइडर्स तक KTM का ट्रैक-फोकस्ड एक्सपीरियंस पहुंच सके। RC 160 की एक्स-शोरूम कीमत 1,85,000 रुपये (दिल्ली) रखी गई है और यह देशभर के KTM डीलरशिप्स पर उपलब्ध है।

RC 160 में 164.2cc का लिक्विड-कूल्ड SOHC इंजन दिया गया है, जो 9,500rpm पर 19bhp की पावर और 7,500rpm पर 15.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जिसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच मिलता है। कंपनी के मुताबिक, यह मोटर 10,200rpm तक रेव करती है और बाइक की टॉप स्पीड 118kmph है।

डिजाइन और हार्डवेयर के मामले में RC 160 पूरी तरह KTM की ट्रैक मशीनों की झलक देती है। बाइक ट्रेलिस फ्रेम पर बनी है और इसमें फुल-फेयरिंग बॉडीवर्क मिलता है। सस्पेंशन के लिए आगे 37mm इनवर्टेड फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक दिया गया है। 17-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ फ्रंट में 110/70 और रियर में 140/60 टायर मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए 320mm फ्रंट डिस्क और 230mm रियर डिस्क दिए गए हैं, जिनके साथ ड्यूल-चैनल ABS स्टैंडर्ड है।

फीचर्स की बात करें तो RC 160 में 13.75 लीटर का मेटल फ्यूल टैंक, फुल LED लाइटिंग, स्प्लिट हैंडलबार सेटअप और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। बाइक में CAN-इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मिलता है। TA वेरिएंट में नेविगेशन सपोर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा, ABS के लिए सुपरमोटो मोड, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन और असिस्ट व स्लिपर क्लच जैसे राइडर-एड्स भी शामिल हैं।

लॉन्च के मौके पर Manik Nangia, प्रेसिडेंट (प्रो-बाइकिंग), Bajaj Auto Ltd ने कहा कि नई RC 160 के जरिए कंपनी रेस-ट्रैक जैसी परफॉर्मेंस अब ज्यादा युवाओं तक पहुंचा रही है। यह बाइक उन युवाओं के लिए है जो तेज रफ्तार, बेहतर कंट्रोल और भरोसे के साथ राइडिंग का सपना देखते हैं।

उन्होंने कहा कि RC 160 सिर्फ एंट्री-लेवल बाइक नहीं है, बल्कि यह KTM की दमदार परफॉर्मेंस की दुनिया में कदम रखने की पहली सीढ़ी है, जो हर युवा राइडर को रेसिंग जैसा रोमांच महसूस कराती है।