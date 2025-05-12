EV Penny Stocks: कहीं मल्टीबैगर न बन जाए ये ‘छोटू’ स्टॉक्स! इन 4 ईवी पेनी स्टॉक पर दे सकते हैं ध्यान

EV Penny Stocks: उभरते इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार में टेस्ला, टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े नामों के बारे में पता होना आसान है। लेकिन आज हम आपको ऐसे 4 EV Penny Stocks के बारे में बताने जा रहे हैं की शेयर प्राइस की कीमत कम है लेकिन इनमें पोटेंशियल काफी अधिक है।

ऐसे पेनी स्टॉक को मेनस्ट्रीम में आने के लिए बस एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट की देरी है। चलिए जानते हैं उन ईवी पेनी स्टॉक्स के बारे में।

1. Wardwizard Innovations & Mobility

Wardwizard Innovations & Mobility offers cleaner alternatives to traditional modes of transportation through its flagship products, Joy E-Bikes and Vyom Innovations.

वार्डविज़ार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी अपने प्रोडक्ट्स Joy E-Bikes और Vyom Innovations के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन को एक क्लीन और ग्रीन विकल्प प्रदान कर रही है।

यह कोर इलेक्ट्रिक वाहन मैन्यूफैक्चरिंग में भारत की पहली बीएसई-लिस्टेड कंपनी थी। कंपनी के पास हाई-स्पीड और लो-स्पीड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर दोनों के 10 से अधिक मॉडल हैं।

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 5% के अपर सर्किट के साथ 0.94 रुपये चढ़कर 19.91 रुपये पर बंद हुआ।

2. RattanIndia Enterprises

भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनियों में शुमार रतनइंडिया एंटरप्राइजेज, उभरते उद्योगों की ओर रणनीतिक बदलाव कर रही है। यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ड्रोन टेक, फिनटेक और ई-कॉमर्स में निवेश के साथ भविष्य पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहा है। रतनइंडिया भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड रिवोल्ट मोटर्स का मालिक है।

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 8.10% या 3.32 रुपये की तेजी के साथ 44.31 रुपये पर बंद हुआ।

3. Ola Electric Mobility

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है। ओला इलेक्ट्रिक वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे बड़ा निर्माता है, जिसकी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेक्टर में 31% बाजार हिस्सेदारी है।

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 6.20% या 2.90 रुपये चढ़कर 49.65 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

4. Urja Global

Urja Global एक रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी है जो सोलर एनर्जी, एनर्जी सिस्टम, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों में लगी हुई है।

कंपनी ऑफ-ग्रिड और ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट, डिसेंट्रलाइज सोलर ऐपलीकेशन और सोलर प्रोडक्ट और लेड-एसिड बैटरी के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करती है।

यह विशेष रूप से ग्रामीण इलेक्ट्रीफिकेशन और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में भी शामिल है।