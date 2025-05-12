Samsung Galaxy S25 Edge: पतले डिजाइन से खींचा सबका ध्यान! 13 मई को होगा लॉन्च - इतनी हो सकती है कीमत

Samsung Galaxy S25 Edge: दिग्गज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung अब नए Galaxy S25 Edge के लॉन्च के लिए पूरी तरह है तैयार है। कंपनी कल यानी मंगलवार 13 मई को ग्लोबली Samsung Galaxy S25 Edge को लॉन्च करेगी।

इस फोन को आधिकारिक तौर पर एक वर्चुअल अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा जो सुबह 9:00 बजे KST (यानी भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे) से शुरू होगा।

advertisement

लॉन्च से पहले इस फोन ने अपने पतले डिज़ाइन के लिए यूजर्स का ध्यान पहले ही अपनी ओर खींच लिया है। एक लीक के अनुसार, डिवाइस की मोटाई सिर्फ़ 5.85 मिमी होगी और इसका वजन लगभग 163 ग्राम होगा, जो इसे बाजार में मौजूद सबसे पतले और सबसे हल्के प्रीमियम स्मार्टफोन में से एक बनाता है।

Samsung Galaxy S25 Edge: कितनी हो सकती है प्राइसिंग?

अफवाहों के अनुसार, Samsung Galaxy S25 Edge सबसे पहले दक्षिण कोरिया और चीन के बाजारों में उपलब्ध होगा, और आने वाले हफ्तों में इसे व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

भारत में, फोन की कीमत 99,999 रुपये से 1,29,999 रुपये के बीच होने की उम्मीद है, जो गैलेक्सी S25 प्लस और गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बीच है।

लीक हुई जानकारी के आधार पर, 256GB वैरिएंट की कीमत लगभग 1,249 यूरो (लगभग 1,18,600 रुपये) हो सकती है, जबकि 512GB वैरिएंट की कीमत 1,369 यूरो (लगभग 1,30,000 रुपये) हो सकती है।

Samsung Galaxy S25 Edge: संभावित फीचर्स

इस फोन में 3120 x 1440 पिक्सल के शार्प रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है। डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए, सैमसंग ने कॉर्निंग के नए गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 के इस्तेमाल की पुष्टि की है।

इस बीच, फोन के पिछले हिस्से को गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिल सकता है। यह फोन तीन कलर ऑप्शन- Titanium Blue, Titanium Silver, और Titanium Black में लॉन्च हो सकता है।

Samsung Galaxy S25 Edge: कैमरा और परफॉर्मेंस

सैमसंग ने पुष्टि की है कि Galaxy S25 Edge में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा होगा। फोन में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस भी शामिल होने की उम्मीद है। सेल्फी कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का सेंसर होने की उम्मीद है।

यह फोन 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ Qualcomm’s Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ लॉन्च हो सकता है। फोन के एंड्रॉइड 15 पर आधारित One UI 7 पर चलने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy S25 Edge: बैटरी

अपने पतले डिज़ाइन के बावजूद, गैलेक्सी S25 एज में 3,900mAh की बैटरी होने की अफवाह है। कहा जाता है कि यह 25W वायर्ड चार्जिंग के साथ-साथ नए Qi2 मानक के ज़रिए वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।