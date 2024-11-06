रंगीन मिजाज डोनाल्ड ट्रंप के चर्चित किस्से और कहानियां

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, मशहूर बिजनेसमैन और रियलिटी टीवी स्टार हैं, जिनका नाम विवादों और चर्चाओं में अक्सर सुर्खियों में रहा है। उनका जीवन कई उतार-चढ़ावों, राजनीतिक और व्यक्तिगत विवादों से भरा हुआ है, जो दुनिया भर के लोगों के लिए हमेशा दिलचस्प रहा है।

शुरुआती जीवन और करियर

डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके पिता फ्रेड ट्रंप रियल एस्टेट बिजनेस में थे और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के लिए जाने जाते थे। पिता के व्यवसाय में रुचि लेने के बाद डोनाल्ड ने भी रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे अपना साम्राज्य खड़ा किया। कई होटल, रिजॉर्ट, और ऑफिस बिल्डिंग्स के मालिक बनकर उन्होंने अपने परिवार के व्यवसाय को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया।

टीवी स्टार और राजनीति में एंट्री

ट्रंप ने 2004 में 'द अप्रेंटिस' नामक एक रियलिटी शो में काम किया, जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। इस शो की सफलता के बाद, वह पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। 2015 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अगले साल रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। उनकी आक्रामक शैली, स्पष्ट बयान और 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। 2016 में, उन्होंने चुनाव जीतकर अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

विवाद और आरोप

ट्रंप का जीवन कई विवादों और कानूनी मामलों से घिरा रहा है। चुनावी रैलियों में उनके तीखे बयान, अप्रवासियों के प्रति कठोर रवैया और मीडिया के साथ उनके संबंध हमेशा चर्चा में रहे हैं। उन पर कई बार महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप भी लगे, जिसे उन्होंने लगातार खारिज किया।

किताबों में खुलासे

डोनाल्ड ट्रंप के जीवन पर कई किताबें लिखी गई हैं, जो उनके निजी और पेशेवर जीवन के कई राज खोलती हैं। इनमें सबसे चर्चित किताबों में से एक उनकी भतीजी मैरी ट्रंप की किताब "टू मच एंड नेवर इनफ" है। इस किताब में मैरी ने अपने चाचा डोनाल्ड ट्रंप के जीवन से जुड़े कई व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों पर बात की है।

किताब के कुछ अहम खुलासे:

बचपन के संघर्ष: मैरी के अनुसार, ट्रंप का बचपन कई कठिनाइयों में बीता और उन्हें अपने पिता से बहुत कम सहानुभूति मिली। पिता के सख्त रवैये और खुद को साबित करने के दबाव ने ट्रंप के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला।

व्यवसाय में कठिनाइयां: किताब में दावा किया गया है कि ट्रंप ने अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कई बार जोखिम भरे फैसले लिए, जिनमें से कुछ असफल भी रहे। मैरी ने उनके दिवालिया होने की स्थिति और कर्ज में डूबे होने की बात का भी जिक्र किया है।

राजनीतिक शैली: ट्रंप की राजनीतिक शैली पर भी किताब में खुलकर चर्चा की गई है। मैरी ने उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बताया जो सत्ता और ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

व्यक्तिगत जीवन: मैरी ट्रंप के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप में एक ऐसी प्रवृत्ति है जो उन्हें आलोचना बर्दाश्त नहीं करने देती। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप अपने आलोचकों को जवाब देने में भी पीछे नहीं हटते, चाहे वो मीडिया हो, राजनीतिक विरोधी हों या परिवार के सदस्य।

अन्य चर्चित किताबें

इसके अलावा, "फायर एंड फ्यूरी" नामक किताब में भी उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में घटित कई घटनाओं का उल्लेख है। लेखक माइकल वोल्फ ने इस किताब में व्हाइट हाउस के अंदर की राजनीति और ट्रंप के प्रशासन की कार्यप्रणाली को सामने रखा है।

वुडलवर्ड और कोस्टा की किताब "फीयर" और "रेज" भी ट्रंप के कार्यकाल के दौरान लिए गए कुछ बड़े निर्णयों और प्रशासनिक मुद्दों पर आधारित है।



डोनाल्ड ट्रंप का जीवन साहस, संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। उनकी जिंदगी के किस्से और उन पर लिखी गई किताबें उनके व्यक्तित्व, सोच और उनकी सफलताओं-असफलताओं को समझने के लिए एक अच्छा माध्यम हैं। चाहे वह व्यापारिक दुनिया में उनकी सफलता हो, टीवी स्टार की पहचान हो, या अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, ट्रंप हमेशा अपने अंदाज में सुर्खियों में बने रहते हैं।