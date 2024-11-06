scorecardresearch
Trump: फ्लोरिडा में विजय भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने की एलन मस्क की तारीफ

फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विजय भाषण में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की सराहना की। ट्रंप ने मस्क को अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया और कहा, "एक सितारा जन्मा है।"

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2024 13:37 IST

फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विजय भाषण में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की सराहना की। ट्रंप ने मस्क को अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया और कहा, "एक सितारा जन्मा है।"

ट्रंप ने मस्क का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका को अपने "जीनियस" लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि देश में ऐसे लोग बहुत कम हैं।

हालांकि, ट्रंप ने इस बारे में कुछ अलग-अलग बातें भी कहीं हैं कि मस्क उनकी सरकार में किस भूमिका में फिट हो सकते हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि मस्क को उनका "कॉस्ट-कटिंग सेक्रेटरी" बनाना पसंद करेंगे, लेकिन ये भी साफ किया कि मस्क उनके कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे।

भले ही अभी तक चुनाव का आधिकारिक नतीजा घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी मीडिया के अनुमान के अनुसार ट्रंप 270 इलेक्टोरल वोट्स के करीब हैं, जो व्हाइट हाउस की दौड़ जीतने के लिए आवश्यक हैं। ट्रंप ने पहले ही उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया, और पेनसिल्वेनिया जैसे महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स में जीत दर्ज कर ली है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 6, 2024