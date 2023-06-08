आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब ये क्या कर डाला?

पाकिस्तानी की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस देश पर लगातार डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तानी सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं लेकिन हालात तस से मस नहीं हो रहे हैं। बेतहाशा बढ़ती महंगाई और कर्ज के बिगड़ते हालात देखते हुए पाकिस्तान ने इस बार कुछ ऐसा कदम उठाया है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी।

पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और कर्ज के बिगड़ते हालात

लेकिन उससे पहले देखिए न्यूयॉर्क के मैनहट्टन का 100 सालों से कहीं ज्यादा पुराना और आलीशान होटल है रुजवेल्ट होटल, जिसे न्यूयार्क के सबसे खूबसूरत और बड़े होटलों में गिना जाता है। ये होटल 19 मंजिला है। इस होटल में 1057 कमरे हैं और मीटिंग के लिए 30,000 फीट की जगह है। इस होटल के डिजाइन में अमेरिका की ऐतिहासिक इमारतों की झलक देखने को मिलती है।

अब आप कहेंगे कि इस होटल का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध हैं? बहुत ही गहरा संबंध है क्योंकि ये वो होटल तो डूबते पाकिस्तान को तिनके का सहारा दे सकता है। रूजवेल्ट होटल को साल 1924 में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में खोला गया था। पॉल मिल्स्टीन नाम एक बिजनेस ने साल 1978 में होटल का अधिग्रहण किया और अगले साल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानि PIA को किराए पर दे दिया। फिर साल 2000 में PIA और सऊदी के राजकुमार फैसल बिन ने मिलकर होटल खरीदा। फिर पाकिस्तान ने प्रिंस का हिस्सा भी खरीद लिया यानि कि पाकिस्तान की इस होटल का मालिक बन गया।

अब समझिए पाकिस्तान ने आखिर किया क्या?

पाकिस्तान ने काफी लंबी मशक्कत और बातचीत के बाद न्यूयॉर्क प्रशासन को ये होटल 3 साल के लिए किराए पर दे दिया है। ये सौदा पाकिस्तान को 22 करोड़ डॉलर तक कमाने में सक्षम करेगा। रूजवेल्ट होटल को किराए पर देना पाकिस्तान सरकार की देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए बड़ी योजनाओं का हिस्सा है। नकदी की तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान और IMF 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज पर समझौते तक पहुंचने में विफल रहे हैं।

आपको बता दें कि रुजवेल्ट होटल 2020 में कोविड महामारी के वक्त बंद हो गया था और इसी साल इसे सिर्फ विदेशियों के लिए दोबारा खोला गया था। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि होटल का सालाना खर्च 2.5 करोड़ डॉलर है। इसपर अभी करीब दो करोड़ डॉलर की देनदारियां हैं। ऐसे में देखना होगा कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये फैसला कितना मददगार साबित होता है।