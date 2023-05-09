Pakistan में इमरान खान गिरफ्तार, समर्थक उबले

Pakistan के पूर्व पीएम इमरान खान को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। इस्‍लामाबाद पुलिस ने बताया है इमरान को कादिर ट्रस्‍ट केस में अरेस्‍ट किया गया है, इस खबर के बाद इस्लामाबाद समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान की पार्टी PTI ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन करने के लिए कहा है।

पाकिस्‍तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता मुसर्रत चीमा ने ट्वीटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि इमरान को टॉर्चर किया जा रहा है।पार्टी की तरफ से उन्‍हें मारे जाने और उनके बुरी तरह से घायल होने की बातें कही जा रही हैं। इमरान की गिरफ्तारी उनकी उस लाहौर रैली के बाद हुई है जिसमें उन्‍होंने सेना पर गंभीर आरोप लगाए थे। इमरान ने अपनी रैली में पूर्व राष्‍ट्रपति आसिफ अली जरदारी और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर निशाना साधा था। इसके अलावा कल इमरान खान ने फौज के अधिकारी का नाम लेकर कहा था कि इस अफसर ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। इस बयान के बाद पाकिस्तान फौज ने कड़ा बयान दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान फौज और इमरान खान के बीच रस्साकसी अब चरम पर पहुंच गई है।

Imran Khan ने कल फौज के अधिकारी का नाम लेकर कहा था कि इस अफसर ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की।

पीटीआई के नेता आरोप लगा रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं बल्कि किडनैप कर लिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि जनरल फैसल नसीर और हमारी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीटीआई प्रमुख ने संस्थानों को बदनाम करने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।