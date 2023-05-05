Sharad Pawar ने फिर चला दांव, वापस लिया इस्तीफा
2 मई को शरद पवार ने NCP अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद विवाद पैदा हो गया था क्योंकि अगला अध्यक्ष कौन होगा इसे लेकर पार्टी के भीतर रसाकस्सी चल रही थी।
शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष शरद पवार ने NCP अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। 2 मई को शरद पवार ने NCP अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
इस्तीफे के बाद विवाद पैदा हो गया था क्योंकि अगला अध्यक्ष कौन होगा,इसे लेकर पार्टी के भीतर रसाकस्सी चल रही थी। एक पक्ष सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाना चाहता था दूसरी तरफ अजीत पवार के पक्ष में था।
लेकिन शरद पवार ने एक बार फिर इस्तीफा वापस लेकर सबको चौंका दिया है। शरद पवार अपनी राजनीतिक कला के लिए जाने जाते हैं।
मराठा क्षत्रप ने एक बार दांव चलकर सबको चित कर दिया है और संदेश दिया है शरद पवार अभी खेल में बने रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी शरद पवार को अपने राजनीतिक फैसलों को लिए जाना जाता है।