रिजल्ट के बाद Paytm में तेजी, क्या है ब्रोकरेज की राय?
One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Paytm) के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। पेटीएम के शेयरों में छठे दिन तेजी देखने को मिल रही है।
One97 Communication Limited (Paytm) के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। पेटीएम के शेयरों में छठे दिन तेजी देखने को मिल रही है।शेयर में तेजी के बाद Goldman Sachs ने शेयर का लक्ष्य 1,150 रुपये के टारगेट दिया है।
BSE पर पेटीएम का शेयर 5.25 फीसदी की तेजी के साथ 725.60 रुपये पर पहुंच गया। इसके साथ ही सोमवार तक छह सत्रों में शेयर 13 फीसदी चढ़ा है। वहीं सिटी का कहना है कि इस स्टॉक पर अपना टारेगट 1,103 रुपये से बढ़ाकर 1,144 रुपये कर दिया है।
कंपनी ने हाल ही में अपने रिजल्ट जारी किए थे जिसमें रेवेन्यु में 51 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया था। कंपनी ने मार्च तिमाही में अपना शुद्ध घाटा एक साल पहले के 761 करोड़ रुपये से घटाकर 168 करोड़ रुपये दर्ज किया था।