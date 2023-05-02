Multibagger Stock: अपोलो माइक्रो सिस्टम ने अपर सर्किट लगाया

Apollo Micro System के शेयरों ने गुरुवार, 4 मई, 2023 को स्प्लिट से पहले मंगलवार को ऊपरी सर्किट मारा। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में 1:10 के अनुपात में अपने Equity Shares के स्पिलट का ऐलान किया था। प्रस्तावित विभाजन के लिए रिकॉर्ड तिथि 4 मई तय की गई है। इसका मतलब ये है कि खातों में डिलीवरी प्राप्त करने के लिए शेयरों को खरीदने का अंतिम दिन 2 मई, मंगलवार है। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 4 मई तय की थी। Stock Split आमतौर पर बाजार में स्टॉक की Liquidity बढ़ाने के लिए किया जाता है।

मंगलवार को अपोलो माइक्रो सिस्टम का शेयर 5 फीसदी चढ़कर 328.75 रुपए पर पहुंच गया, जो अपर सर्किट लिमिट में बंद था।

शुक्रवार को पिछले कारोबारी सत्र के दौरान शेयर 313.10 रुपये पर बंद हुआ था। पिछले एक हफ्ते में यह शेयर 12 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में पिछले छह महीनों में 55 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले एक साल में यह 150 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है। हालांकि, यह 23 जनवरी, 2023 को अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर 379.70 रुपये से लगभग 20 प्रतिशत नीचे है।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने जनवरी 2023 में इक्विटी शेयरों को विभाजित करने के निर्णय की घोषणा की। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, इंजीनियरिंग डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति के कारोबार में लगी हुई है। इसने 2018 में अपनी दलाल स्ट्रीट की शुरुआत की।