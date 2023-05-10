Pakistan में हालात बेकाबू, फौज और जनता आमने-सामने, एटम बम भी खतरे में

Pakistan में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अफरा-तफरी मची हुई है। कराची से लेकर लाहौर और रावलपिंडी तक हालात बेहद खराब हैं। कई शहरों में फौज और अवाम आमने-सामने आ गई है।

हालात ऐसे खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान फौज आम लोगों को काबू करने के लिए कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की है क्योंकि अगर पाकिस्तान में गृह युद्ध हुआ तो इन हथियारों का क्या होगा। क्योंकि अवाम आर्मी हेडक्वार्टर को भी निशाना बना रही है। पेशावर कैंट में भी भारी भीड़ के घुसने की खबर है।

Internet पर कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर में लोगों ने आग लगा दी है।

इंटरनेट पर कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर में लोगों ने आग लगा दी है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं अभी तक 200 से ज्यादा PTI समर्थकों के लिए FIR की गई है। उधर इमरान खान की पार्टी पीटीआई का कहना है जो लोग तोड़फोड कर रहे हैं वो उनके कार्यकर्ता नहीं है। इस बीच कई शहरों में सैंकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है।

उधर सरकार का कहना है कि इमरान खान को करप्शन केस में छोड़ा नहीं जाएगा जो लोग हिंसा में शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।